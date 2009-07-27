کارخانه نانشهر کرج بعد از گذشت هفت ماه همچنان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کارخانه نانشهر که قدمت آن به قبل از انقلاب اسلامی بازمی گردد، در گذشته به تولید کیک و نان برای توزیع نان در مدارس می پرداخت اما از شش سال قبل به تولید نوشابه تغییر کاربری داد.

این کارخانه با مساحتی بالغ بر 18 هزار و 300 متر مربع دارای سیستم چاه عمیق، سیستم موتورخانه، ژنراتور 8 سیلندر و تاسیسات و دستگاههای مجهز تولید است و با 200 نفر کادر تولید در گذشته روزانه ظرفیت تولید 100 هزار قوطی نوشابه یک و نیم لیتری را داشته است.

کارخانه نانشهر در سال 73 در راستای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، به بانک صنعت و معدن واگذار و سپس به یک گروه تجاری به نام فریکو، سپرده شد.

کارگران این کارخانه که از بهمن ماه به دلیل مشکلات مالی به حال تعطیل در آمده است، طی ماههای اخیر بارها نامه هایی به مسئولان شهری و ملی نوشته و در مقابل دفتر نمایندگی شرکت تجاری فریکو در خیابان قائم مقام فراهانی در تهران تجمع کرده اند، اما با وجود گذشت هفت ماه از تعطیلی این کارخانه و بدهی آن به کارکنان، تاکنون از سوی مدیران شرکت، مراجع قضایی و مسئولان برای رسیدگی به حقوق معوق و تضییع شده کارگران اقدامی صورت نگرفته است.

یکی از کارگران این کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ضعف مدیریت باعث به وجود آمدن مشکلات مالی عدیده برای این کارخانه و در نهایت تعطیلی و سرگردانی کارگران آن شده است.

کارگران نانشهر از بهمن ماه سال گذشته حقوق و مزایا نگرفته اند یک کارگر بلاتکلیف

وی که در حدود 20 سال سابقه کار در کارخانه نانشهر را داراست، افزود: این کارخانه از سال گذشته، حقوق و عیدی بهمن ماه و اسفندماه کارگران را پرداخت نکرده است و در مجموع کارگران هر کدام رقمی بالغ بر دو میلیون تومان از سال گذشته از این کارخانه طلبکارند و این کارخانه در مجموع 370 میلیون تومان به کارگران بدهکاراست.

این کارگر نانشهر خاطرنشان کرد: علاوه بر مبالغ فوق این کارخانه مبلغ 340 میلیون تومان حق سنوات به بازنشستگان، یک میلیارد تومان به دارایی و نیز مبلغ 551 میلیون تومان به بیمه تا پایان سال 87 بدهکار است.

وی بیان داشت: کارگران این کارخانه علاوه بر اینکه از سال گذشته حقوق نگرفته اند، از خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی نیز محروم شده اند و بیمه به دلیل بدهی کارفرما از تمدید دفترچه بیمه کارگران و خانواده های آنها جلوگیری می کند و کارخانه نیز توسط اجرائیات تامین اجتماعی پلمپ شده است.

این کارگر همچنین با اشاره به بکار گیری در حدود 50 کارگر قراردادی توسط کارفرما به بهانه اصلاح ساختار و در ازای دریافت وام گفت: به این بهانه کارفرمای کارخانه هر بار حداقل 75 کارگر را اخراج و به بیمه بیکاری معرفی کرده است.

این شخص ادامه داد: از سال 83 تاکنون نیز برای دریافت بن کارگری اقدام و چندین بار در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع کرده اند، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

کارگران درآستانه بازنشستگی به دلیل نپرداختن حق بیمه بلاتکلیف مانده اند یک کارگر در آستانه بازنشستگی

یک بازنشسته این شرکت نیز گفت: بیشتر کارگران باقیمانده بیش از 25 سال سابقه کار دارند اما چون کارفرما حق بیمه آنها را پرداخت نکرده است برای بازنشستگی مشکل دارند.

وی از مسئولان خواست به طور جدی به وضعیت کارگران این کارخانه که به سختی با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند رسیدگی کند و حقوق معوق کارگران را به آنان پرداخت و با کارفرمای متخطی برخورد قانونی شود.

مسئول امور اعضای خانه کارگر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مسئله کارخانه نانشهر کرج مدتهاست که در خانه کارگر توسط کارگران این کارخانه مطرح و بررسیهای لازم در خصوص علل تعطیلی این کارخانه صورت گرفته است.

حسن عبداللهی افزود: خانه کارگر با بررسی مشکلات این کارخانه موضوع را به اداره کل کار ارجاع داده است و تاکنون نیز چندین بار پیگیری کرده است.

مشاور حقوقی خانه کارگر کرج بیان داشت: موضوع شکایت کارگران کارخانه فوق در شورای حل اختلاف نیز مطرح شده و پیگیریهای قضایی صورت گرفته است.

کارخانه نانشهر در کیلومتر سه جاده قزل حصار کرج واقع است.