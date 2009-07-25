سه همایش ملی در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی بعداز ظهر شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی علمی ـ تخصصی ویژه صنایع غذایی و علوم زراعی در گرگان افزود: این همایشها شامل همایش سراسری کشاورزی پاک، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و یازدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران است.

وی اظهار داشت: در همایش علوم مهندسی و آبخیزداری ایران 597 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این میان، تعداد 95 مقاله به صورت شفاهی و تعداد 225 مقاله به صورت پوستری در تالار شهید مطهری، سالن رشد، سالن فرهنگ و کلاس فردوس یک، ارائه شد.



وی خاطرنشان کرد: اساس توسعه و رشد هر جامعه بر پایه تحقیق و پژوهش اندیشمندان و متفکران آن جامعه استوار است و سنجش و شناسایی ابعاد مختلف دستاوردهای علمی و پژوهشی همواره سبب بالندگی جویندگان علم و دانش در این مسیر خواهد شد.

به گفته رحمانی، با توجه به اهمیت کشاورزی در علوم طبیعی، حیات انسان و زندگی روزمره، تامین مواد غذایی با رعایت حفظ منابع تولید و کشاورزی پایدار ضرورت دارد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان داشت: نیاز امروز کشور به کشاورزی بر پایه شناخت روشهای نوین در اجرای مدیریت منابع طبیعی کشور و به کار گیری اصول و قواعد درست مبتنی بر روشهای آزمون و خطا است.

وی یادآور شد: هر عاملی که در بهبود کیفیت و کمیت محصولات غذایی در واحد سطح موثر بوده و قابلیت توجیه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، کشاورزی پاک است.

وی به کارگاه آموزشی علمی ـ تخصصی ویژه صنایع غذایی و علوم زراعی اشاره کرد و گفت: این کارگاه با حضور محمدعلی دوست از دانشگاه کاتانیای ایتالیا برگزار شد.

وی عنوان کرد: پروسه نان صنعتی، کیفیت در غلات به خصوص گندم دروم، آنزیمها در غلات و تأثیر آن در تهیه نان و نقش مخمرهای طبیعی در تهیه نان از اهداف این کارگاه آموزشی است.