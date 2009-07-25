مسائل عبادی تنها رویکرد مساجد کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدخلف هوتی نژاد بعد از ظهر شنبه در گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی مساجد استان یزد اظهار داشت: رسالت اصلی کانونهای مساجد انجام امور فرهنگی برای جوانان است و اصلی ترین خطر فرهنگی که در این شرایط جوانان را تهدید می کند، تهاجم فرهنگی است از اینرو بیشترین قوای مدیران کانونها باید در این زمینه متمرکز شود.

وی در بخش دیگری از این نشست، اعضای کانونهای فرهنگی مساجد را خادمان واقعی مساجد معرفی کرد.

هوتی ‌نژاد با اشاره به اینکه مسجد تنها نباید به امور عبادی اختصاص پیدا کند، عنوان کرد: با توجه به رویکرد جامعه شناختی مساجد، تمام برنامه‌ ریزیهای استراتژیک در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باید در مساجد صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش مهم مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: نقش مهم مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و این نقش در دوران هشت سال دفاع مقدس پررنگ تر شد به نحوی که در آن دوران برنامه‌های استراتژیک برای دفاع از کشورمان از همین مساجد صورت می ‌گرفت.

20 کانون فرهنگی در مساجد استان یزد راه اندازی شد

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد استان یزد نیز در این گردهمایی از راه‌ اندازی 20 کانون فرهنگی و هنری طی سه ماهه گذشته در مساجد سطح استان یزد خبر داد.

علی حکیمیان اظهار داشت: در حال حاضر 117 کانون در سطح استان یزد مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 کانون فرهنگی هنری مجری طرح اوقات فراغت در سطح شهرستان یزد هستند، افزود: برگزاری کلاسهای قرآنی، خوشنویسی و نقاشی در اولویت کانونهای مجری طرح اوقات فراغت است.

مشاور مدیرکل ارشاد استان یزد خاطرنشان کرد: در راستای برنامه‌ های تابستانی و فراغتی این کانونها، هفته گذشته نیز 50 نفر از نخبگان فرهنگی هنری مساجد استان یزد به منظور شرکت در همایش اندیشه‌ های آسمانی و کارگاههای آموزشی مرتبط با آن به مشهد مقدس اعزام شدند.

45 هزار جلد کتاب درسی و دینی در مساجد استان یزد توزیع شده است

حکیمیان در بخش دیگری از سخنان خود از توزیع بالغ بر 20 هزار جلد کتاب درسی و 25 هزار جلد کتب دینی و فرهنگی در میان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد طی دو ماه اخیر خبر داد.

وی عنوان کرد: همچنین 10 کانون نیز به وسایل ورزشی مجهز شده‌اند و تجهیز کلیه کانون‌ها به کتب و وسایل ورزشی نیز در برنامه قرار گرفته است.

حکیمیان همچنین بیان داشت: به منظور اطلاع ‌رسانی بیشتر و موفق تر درصدد اخذ مجوز نشریه فرهنگی و هنری برای کانون‌ مساجد هستیم.

وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه مدیران کانونها باید در بحثهای پژوهشی به شکل جدی ‌تری وارد شوند، افزود: در حال حاضر 80 موضوع پژوهشی در دستور کار این نهاد است که به مدیران کانون‌ها نیز ابلاغ شده است.