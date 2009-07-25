پیشگیری از تخلفات اداری نیازمند آموزش و فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید صادق یوسفی عصر شنبه در گردهمایی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش منطقه چهار کشوری در باشگاه فرهنگیان گرگان گفت: قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قانونگذار با توجه به مسئولیت و تکالیف نظرات خاص خود را داده است.

وی اظهار داشت: با توجه به لایحه مدیریت خدمات کشوری باید راهنمایی ها، هدایت و آموزش لازم اعضا هیئتها و آشنایی با قانونهای جدید رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان صورت گیرد.

وی، آشنایی هیئتها با قانون تخلفات اداری جدید و ایجاد هماهنگی بین این هیئتها را از جمله اهداف این گردهمایی اعلام کرد.

عیسی پائین محلی رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: ما باید کاری کنیم که تخلف ایجاد نشود و باید برای جلوگیری از تخلف بیندیشیم.

وی افزود: برای جلوگیری از تخلفات اداری باید فرهنگسازی شود و با گسترش این تفکر از بروز تخلف جلوگیری کنیم و برگزاری کلاسهای مختلف برای اقشار مختلف جامعه فرهنگی در این زمینه لازم است.

وی اظهار داشت: هدایت و تشویق کارکنان به رعایت قانون یکی دیگر از راه های جلوگیری از تخلفات است زیرا هرچند قانون مهم بوده اما اجرای قانون مهمتر است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: حفظ اسرار و اسناد ضروری بوده و به عنوان محرم اسرار مردم حافظ آن هستیم.



کارشناسان هیئتهای استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی، هرمزگان و گلستان در این گردهمایی دو روزه شرکت داشتند.