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۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

قدردانی خانواده تکین از ابراز همدردی جامعه رسانه‌ای، نهادها و شخصیت‌ها

قدردانی خانواده تکین از ابراز همدردی جامعه رسانه‌ای، نهادها و شخصیت‌ها

خانواده زنده‌یاد مجتبی تکین در پیامی از ابراز لطف و همدردی جامعه رسانه‌ای و سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌های کشوری و لشکری در روزهای پس از فقدان دبیر عکس خبرگزاری مهر و همسر و فرزند آن مرحوم قدردانی و سپاسگزاری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: بار گران غم فقدان مجتبای عزیز و همسر و دختر خردسالش، طاقت‌فرسا و غیر قابل تحمل است. اما آنچه باعث می‌شود این داغ سنگین را تحمل کنیم همدردی، ابراز لطف و محبت تمامی نهادها، سازمان‌ها، شخصیت‌ها و مسئولان کشوری و لشکری و جامعه رسانه‌ای است که قدرشناسانه رسم وفا را بجا آورده و در کنار ما در این غم بزرگ سهیم شدند.

جا دارد در اینجا مراتب قدردانی خانواده‌های تکین و عزتی را از همه شخصیت‌ها، نهادها، رسانه‌ها و تمام دوستان، علاقمندان و همکاران این فقید سعید که در مراسم تشییع پیکر و بزرگداشت زنده‌یاد مجتبی تکین و همسر و فرزند خردسالش موجب تسلای خاطر بازماندگان شدند ابراز داریم. از خداوند متعال رحمت واسعه برای آن زنده‌یادان و سربلندی برای همگان آرزومندیم.

کد مطلب 917884

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