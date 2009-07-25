به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: بار گران غم فقدان مجتبای عزیز و همسر و دختر خردسالش، طاقت‌فرسا و غیر قابل تحمل است. اما آنچه باعث می‌شود این داغ سنگین را تحمل کنیم همدردی، ابراز لطف و محبت تمامی نهادها، سازمان‌ها، شخصیت‌ها و مسئولان کشوری و لشکری و جامعه رسانه‌ای است که قدرشناسانه رسم وفا را بجا آورده و در کنار ما در این غم بزرگ سهیم شدند.

جا دارد در اینجا مراتب قدردانی خانواده‌های تکین و عزتی را از همه شخصیت‌ها، نهادها، رسانه‌ها و تمام دوستان، علاقمندان و همکاران این فقید سعید که در مراسم تشییع پیکر و بزرگداشت زنده‌یاد مجتبی تکین و همسر و فرزند خردسالش موجب تسلای خاطر بازماندگان شدند ابراز داریم. از خداوند متعال رحمت واسعه برای آن زنده‌یادان و سربلندی برای همگان آرزومندیم.