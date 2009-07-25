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۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

سیستم توزیع شیر یارانه ای در بوشهر باید تغییر کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: سیستم توزیع شیر یارانه ای در استان بوشهر باید تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدحسین حسینی محمدی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای کنترل و نظارت سازمان بازرگانی استان افزود: کارشناسان و مدیران مربوطه باید راهکارهای مناسب برای سیستم توزیع شیر یارانه ‌ای را بررسی و شیوه مناسب را انتخاب کنند.

وی اظهار داشت: معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز موظف است با توجه به فصل گرما، نواسانات تقاضای شیر یارانه ‌ای در سطح استان بررسی و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیمات مقتضی به اداره تنظیم بازار داخلی سازمان بازرگانی ارائه کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه به منظور کاهش قیمت مرغ 200 تن مرغ گرم در استان کاهش می یابد، گفت: با توجه به افزایش قیمت مرغ گرم و منجمد در بازار استان، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، برنامه‌ ریزی منسجم برای توزیع این کالا در شهرستانهای استان صورت خواهد گرفت.

حسینی محمدی در خصوص برگزاری نمایشگاه پاییزه نیز گفت: برای برگزاری نمایشگاه پاییزه در استان دو کمیته اجرایی و مدیریتی تشکیل شود که براساس مصوبات شورای سیاستگذاری نمایشگاه ‌ها انجام وظیفه کنند.

وی افزود: به منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکنواخت در راستای برگزاری نمایشگاه پاییزه در سال جاری، مجمع امور صنفی شهرستان بوشهر به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه پاییزه تعیین می ‌شود.

کد مطلب 917904

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