غیبت جانوآریو و گلزنی جباری و برهانی/ احتمال دیدار با قهرمان ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین از ساعت 18 امروز در زمین چمن ورزشگاه شهید دستگردی زیر نظر اعضای کادر فنی آغاز شد و بازیکنان به مرور کارهای تاکتیکی و فوتبال درون تیمی پرداختند. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* فابیو جانوآریو هافبک استقلال به دلیل مصدومیت از کشاله ران تنها غایب تمرین بود.

* خسرو حیدری پیستون راست آبی ها با 10 دقیقه تاخیر به تمرین استقلال رسید.

* در ابتدای تمرین صمد مرفاوی 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به زمان باقی مانده به شروع لیگ تمرینات خود را با جدیت ادامه داده تا بتوانند به آمادگی مطلوب برسند.

* پس از صحبت های مرفاوی بازیکنان حدود 10 دقیقه بدنهای خود را زیر نظر سیامک رحیم پور گرم کرده و سپس در قالب سه گروه 8 نفره به بازی آقاوسط پرداختند پس از آن و به دستور سرمربی تیم استقلال بازیکنان در قالب دو تیم سبز و آبی فوتبال درون تیمی انجام دادند که در پایان تیم سبز با گلهای جباری و برهانی برابر تک گل عنایتی بر تیم نارنجی غلبه کرد.

قرار است تیم فوتبال استقلال ساعت 19 روز یکشنبه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید دستگردی به مصاف تیم فوتبال صبای قم برود.

ضمن اینکه به گفته یکی از نزدیکان باشگاه استقلال این احتمال وجود دارد که آبی پوشان تهرانی روز چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم قهرمانی لیگ ارمنستان بروند.