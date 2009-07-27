دهها خانواده در صف/کمیته امداد:امکان پذیرش مددجوی جدید نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، بر اساس آمار کمیته امداد امام خمینی استان خراسان شمالی در این استان 104 خانوار در قالب 264 نفر جمعیت در نوبت حمایت این نهاد قرار دارند که کمیته امد اد به دلیل سیاست جدید اتخاذ شده از مرکز قادر به پوشش این خانوارها و تامین نیازشان نیست.

امتناع کمیته امداد از پوشش خانوارهای بی بضاعت موجب شده تا این افراد که اغلب دارای فقر مالی و مشکلات جسمی برای تامین مخارج زندگی هستند، برای امرار معاش به ناچار دست به کارهایی بزنند که نوعی ناهنجاری اجتماعی را برای این خانوارهای آبرومند در خراسان شمالی به دنبال دارد.

به دلیل از کارافتادگی سربار خانواده پدری شده ام که آنها خود نیز در تنگنای مالی هستند یک مددجوی مشمول

تعدادی از این خانوارهای بی بضاعت در تماس با خبرگزاری مهر در بجنورد ضمن ابراز گله مندی از عدم پوشش خود به دلیل سیاستهای جدید کمیته امداد، می گویند: امتناع این نهاد از پوشش شان موجب می شود تا آنها برای تامین مخارج زندگی به کارهای خلاف قانون و یا حتی عرف چون تکدی گری روی آورند.

ح- ج گفت: از دو سال گذشته به دلیل ضعف جسمی که قادر به کار و فعالیت روزمره نبوده برای تحت پوشش قرار گرفتن کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی ثبت نام کرده که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته است.

وی افزود: عدم پوشش قرارگرفتن در این نهاد موجب شده تا برای تامین مخارج سربار خانوار پدری خود شوم که آنها نیز از لحاظ مالی در تگنا هستند و مشکلات مالی و عدم تمکین برای فعالیت روزمره ما را از پای در آورده و پوشش کمیته امداد با مستمری ناچیز تا حدی می تواند مشکل ما را مرتفع کند.

خانم الف- درتومی نیز به مهر گفت: همسرم به دلیل ضعف جسمی قادر به فعالیت نیست و با دو فرزند قد ونیم قد برای امرار معاش در منازل مردم به فعالیت تمیز کردن منزل و غیره می پردازم تا بتوانم از این فعالیت که روزانه سه هزار تومان برایم درآمد دارد، خانواده خود را تامین کنم و دیگر وقتی برای رسیدگی به امور فرزندانم ندارم.

وی گفت: البته کار در منازل نیز در بجنورد به دلیل اینکه شهر کوچکی است و صرفا برخی از خانوارها حاضرند کار خانه خود را در قبال پرداخت هزینه به افراد دیگر بسپارند، وضعیت کار بسیار نامناسب است.

درتومی افزود: این در حالیست که مراجعه مکرر به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پوشش به جایی نرسیده و این نهاد پوشش این خانوارها را منوط به انصراف خانوارهای تحت پوشش این نهاد اعلام کرده است.

هیچ خانواد جدیدی به کمیته امداد نمی پیوندد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خراسان شمالی ضمن تایید این مطالب به مهر گفت: بر اساس سیاست جدید کمیته امداد امام خمینی هیچ خانوار جدیدی به افراد تحت حمایت این نهاد اضافه نخواهد شد.

264 نفر در قالب 104 خانوار بی بضاعت در خراسان شمالی در نوبت دریافت حمایت هستند مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی

تبارک سبحانی به خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط پوشش جدید از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان منوط به کاهش افراد تحت پوشش قبلی و جایگزین شدن افراد جدید است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 104 خانوار بی بضاعت در استان خراسان شمالی در نوبت حمایت این نهاد قرار دارند که جمعیت این خانوارها نیز 264 نفر است.

به گفته وی این خانوارهای در نوبت حمایت، مربوط به شهرهای بجنورد، شیروان و بخش راز و جرگلان در استان خراسان شمالی هستند.

سبحانی گفت: از ابتدای سال جاری مددجویان استان خراسان شمالی 39 میلیارد و 599 میلیون ریال مستمری دریافت کردند که این هزینه به 33 هزار و 768 خانوار پرداخت شد.

استان خراسان شمالی دارای 811 هزار جمعیت است که 34 هزار خانوار که دارای جمعیت بیش از 70 هزار نفری هستند تحت پوشش حمایتی کمیته امداد قرار دارند.