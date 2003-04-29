استاني شدن انتخابات مجلس مشاركت مردم را بطور جدي كاهش خواهدداد

موسوي افزود : اجراي اين طرح ضربه جدي به مشاركت مردم در انتخابات خواهد زد و جمع كثيري از واجدين شرايط شركت در انتخابات انگيزه خود را از دست خواهند داد .

وي با اشاره به اينكه هر چند در شور دوم كميسيون امنيت ملي تصويب شده است كه در هر شهر يا حوزه انتخابيه كه قبلا بوده ثبت نام انجام ميشود اما انتخاب نماينده ساير شهرها براي مردم يك استان امكان پذير نيست و تنها افرادي كه از تمكن مالي زيادي برخوردارند مي توانند با انجام تبليغات وسيع وپرحجم مي توانند به مجلس راه يابند .

وي كمتر شدن حضور نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه در صورت اجراي اين طرح را ياد آور شد و گفت : در اين صورت دسترسي مردم به نمايندگان مجلس كمتر خواهد شد ونمايندگان از مردم فاصله مي گيرند .

نماينده مردم زنجان در تشريح ديگر ايرادات اين طرح افزود : با اجراي اين طرح مردم از خدمات افراد جوان و متخصصي كه مشهور نيستند ولي مي توانند در عرصه تصميم گيريهاي كشور در مجلس حضور يابند محروم مي شوند چرا كه در اين طرح تنها افراد مشهور راي خواهند آورد و امكان انتخاب براي انسانهاي شايسته و متخصصي كه تمكن مالي آنچناني براي تبليغات در سطح استان را ندارند فراهم نمي شود و موجب خواهد شد مجلس از وجود نخبگان خالي شود .