احتمال دوسالانه شدن جایزه "جلال آل احمد"

عضو هیئت علمی جایزه ادبی جلال آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات تنها جلسه‌ای که تا کنون در این باره برگزار شده است گفت: تا کنون یک ارزیابی از چگونگی برگزاری دور اول جایزه انجام شد و قرار شد از این پس جایزه بر اساس معیارها و سنجه‌هایی کیفی‌تر برپا شود.

سهراب هادی از احتمال دوسالانه شدن این جایزه خبر داد و گفت: درباره اینکه جایزه امسال و یا به عبارتی هر دو سال یکبار برگزار شود صحبتهایی شده است و این احتمال وجود دارد اما هنوز به قطعیت نرسیده است.

این عضو هیئت علمی جایزه ادبی جلال آل احمد اضافه کرد: به هر حال بحثها حول این موضوع بود که ممکن است در هر سال اتفاق قابل توجهی در حوزه مربوط به بخشهای مختلف جایزه رخ ندهد و بعضی دوستان هم نظرشان همین بود که دو سال یکبار برگزار شود اما همانطور که گفتم این مسئله به نتیجه مشخص نرسید.

هادی درباره همپوشانی جایزه جلال آل احمد و بخش داستان جایزه کتاب سال نیز گفت: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع اصلاً در دستور کار اعضای هیئت علمی نبود. من شخصاً فکر می‌کنم که یک اثر با توجه به معیارهای مختلف هر جایزه می‌تواند در جوایز مختلف حضور یابد و مورد ارزیابیهای مختلف قرار گیرد و اساساً معیارهای داوری این دو جایزه نیز متفاوت است.

سال گذشته نخستین دوره این جایزه ادبی در شرایطی به کار خود پایان داد که هیچ نویسنده و پژوهشگری در آن برگزیده نشد و هیئت داوران آن تنها به معرفی پنج اثر "تقدیرشده" اکتفا کردند که جایزه هر کدام از آنها 25 سکه بهار آزادی بود. ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته‌های این طرح، نشان ادبی جلال آل احمد به علاوه 110 سکه بهار آزادی خواهد بود.

هدف از برگزاری این جایزه "ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی" عنوان شده است و آثار در پنج رشته علوم انسانی شامل داستان کوتاه، داستان بلند، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری داوری می‌شوند. هیئت امنای جایزه را اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر تشکیل می‌دهند که ریاست هیئت امنا با وزیر ارشاد و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی وزارتخانه است.