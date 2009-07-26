  1. هنر
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۵

فصیح با کتاب چاپ نشده‌اش برمی‌گردد

کتاب زندگینامه زنده یاد اسماعیل فصیح به قلم خودش به عنوان آخرین و تنهااثری که تا کنون از وی به چاپ نرسیده منتشر می‌شود.

علی علمی مدیر انتشارات پیکان که نشر بیشتر کتابهای زنده‌یاد فصیح را برعهده داشته است با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت:  کتاب "زندگینامه فصیح" آخرین کار این نویسنده فقید است که یکماه قبل از فوتش آن را به من داد.

وی ادامه داد: این کتاب در حال حاضر در مرحله ویراستاری قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر مهرماه برای دریافت مجوز راهی ارشاد شود و هروقت مجوز انتشار بگیرد، آن را چاپ می‌کنیم.

علمی درباره این کتاب توضیح داد: این کتاب هزار صفحه‌ای شامل زندگینامه مفصل و جامع فصیح به قلم خود اوست که در آن مجموعه‌ عکسهایی از دوره‌های مختلف زندگی او و تمامی گفتگوهایی که قبلاً با وی گرفته شده منتشر می‌شود.

اسماعیل فصیح 25 تیرماه سال جاری در سن 75 سالگی در بیمارستان شرکت نفت درگذشت.

