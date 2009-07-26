علی علمی مدیر انتشارات پیکان که نشر بیشتر کتابهای زندهیاد فصیح را برعهده داشته است با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: کتاب "زندگینامه فصیح" آخرین کار این نویسنده فقید است که یکماه قبل از فوتش آن را به من داد.
وی ادامه داد: این کتاب در حال حاضر در مرحله ویراستاری قرار دارد و پیشبینی میکنیم تا آخر مهرماه برای دریافت مجوز راهی ارشاد شود و هروقت مجوز انتشار بگیرد، آن را چاپ میکنیم.
علمی درباره این کتاب توضیح داد: این کتاب هزار صفحهای شامل زندگینامه مفصل و جامع فصیح به قلم خود اوست که در آن مجموعه عکسهایی از دورههای مختلف زندگی او و تمامی گفتگوهایی که قبلاً با وی گرفته شده منتشر میشود.
اسماعیل فصیح 25 تیرماه سال جاری در سن 75 سالگی در بیمارستان شرکت نفت درگذشت.
