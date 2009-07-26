چاوز آمریکا را متهم به مشروعیت بخشی به کودتای هندوراس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چاوز گفت، در حالی که رهبران کودتا در صدد به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگران هستند آمریکا بر آن است تا فرایند سر درگمی را در هندوراس طولانی تر کند.

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که واشنگتن در صدد است تا وضعیت ابهام را در دولت موقت طولانی تر کند تا به این وسیله این دولت انتخابات آتی را برده و مشروعیت خود را کسب کند.

هوگو چاوز افزود: آنچه که آمریکا و متحدین منطقه ای او در حال انجام آن هستند توقف مبارزه تا انتخابات ماه نوامبر است.

وی گفت: هر دولتی که از آن کودتا بیرون می آید از انتخابات نیز بیرون می آید و ما به ناچار آن را با عنوان دولت هندوراس شناسایی خواهیم کرد.

وی افزود: آنها(رهبران کودتا) ،اگر نه با قانون ، بلکه بصورت دوفاکتو می خواهند خود را تحکیم بخشند.

چندی پیش پس از درخواست "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری هندوراس برای اصلاحات قانون اساسی این اقدام وی با مخالفت ارتش رو به رو شد و ارتش 28 ژوئن او را دستگیر و به کاستاریکا تبعید کرد و در ادامه نیز "روبرتو میچلتی" رئیس پارلمان این کشور را جایگزین وی کرد.

گرچه دولت آمریکا مخالفت خود را با این کودتا اعلام و خواستار بازگشت زلایا شد، اما برخی از آگاهان از جمله اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی بر این باورند که به سبب احساسات ضد آمریکایی زلایا کودتاچیان از محافلی در آمریکا حمایت می شدند و این گمانه یعنی دخالت آمریکا در کودتا در روزهای اخیر بویژه اظهارات روز گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با ورود نمادین زلایا به کشورش و بازگشت فوری او به کاستاریکا تقویت شده است.