لایروبی رودخانه کارون باید هرچه سریعتر به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استاندار خوزستان شامگاه شنبه در جلسه ساماندهی رودخانه کارون عنوان کرد: لایروبی رودخانه کارون از چند ماه پیش به صورت کاملا جدی در دستور کار دستگاه های متولی این کار قرار گرفته و روند کار به مرحله امیدوار کننده ای رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات لایروبی کارون در مقاطع مختلف را برخی شرکتهای بزرگ و متولی این کار در خوزستان پرداخت می کنند، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه هایی که متعهد به اجرای بخشی از لایروبی هستند باید هرچه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند تا به زودی شاهد پایان کار عملیات لایروبی این رودخانه که یک نیاز ضروری است، باشیم.

بازگشت کارون به دوران باشکوه

حجازی با اشاره به اینکه لایروبی کارون می تواند این رودخانه را مجددا به دوران باشکوه گذشته خود بازگرداند، بیان کرد: با اتمام این کار می توان مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری در این رودخانه و احداث مجتمعهای تفریحی و رفاهی را انجام داد، این باعث می شود مردم خوزستان فضاهای بیشتری برای تفریح داشته باشند.

بهترین زمان برای لایروبی کارون

وی افزود: به علت کاهش آب رودخانه اکنون بهترین زمان برای لایروبی کارون است و دستگاه های متولی این کار نباید با سهل انگاری این فرصت طلایی را از دست بدهند و باید قبل از لایروبی ابتدا ساحل این رودخانه را تثبیت کنند.

احداث 50 هکتار فضای سبز در ساحل کارون

استاندار خوزستان همچنین تاکید کرد: شهرداری اهواز باید هرچه سریعتر نسبت به ایجاد فضای سبز مناسب و مطلوب در ساحل رودخانه در شهرستان اهواز اقدام کند و تا پایان سال و قبل از فرا رسیدن تعطیلات نوروزی این سازمان باید 50 هکتار فضای سبز در کنار رودخانه کارون احداث کند.

وی افزود: اگر این 50 هکتار به فضای سبز اهواز اضافه شود، فضای سبز اهواز به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد البته باید اشاره کنم که در برخی مقاطع ساحل کارون، جدولگذاری بیش از حد انجام شده و این امر باعث ناهنجاری و سردرگمی مردم شده است که از این پس باید در احداث فضاهای سبز دقت بیشتری شود.

حجازی افزود: البته ایجاد فضای سبز در ساحل کارون تنها مختص به اهواز نیست و سایر شهرها نیز باید ساحل سازی را در دستور کار قرار دهند تا به زودی کل طول مسیر این رودخانه ساحل سازی شود.

وی با اشاره به اعتبار بسیار مطلوب در نظر گرفته برای لایروبی کارون گفت: شرکت نفت، شهرداری اهواز، آب و برق خوزستان، استانداری و راه آهن حدود 250 میلیارد ریال برای این کار تامین اعتبار کرده اند که می توان با این اعتبار این رودخانه را با سرعت قابل قبولی لایروبی کرد اما باید برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای کارها و برنامه ها صورت بگیرد تا در موعد مقرر سازمانها به وظایف خود عمل کنند.