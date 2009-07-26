کوروش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای اینکه مفهوم بومی گزینی دقیق تر مشخص شود باید تقسیم بندی رشته ها را به رشته های استانی، ناحیه ای، قطبی و کشوری به خوبی شناخت.

ملاک تعیین استان بومی

وی اظهار داشت: ملاک تعیین استان بومی، محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم و ملاک تعیین استان بومی برای داوطلبان نظام جدید دو سال آخر دوره متوسطه و سال پیش دانشگاهی است.

نحوه انتخاب رشته برای افزایش شانس قبولی کنکوریها

سرپرست مرکزمطالعات سازمان سنجش با اشاره به انتخاب رشته داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور با توجه به رشته های بومی گفت: اولین کار در انتخاب رشته با توجه به رشته های بومی انتخاب رشته محل مورد نظر است. پس از آن نوع گزینش رشته اعم از استانی، ناحیه ای و .. باید تعیین شود و سپس داوطلب باید استان دانشگاه مورد نظر را مشخص کند.

وی ادامه داد: داوطلب پس از آن استان بومی خود را مشخص و استان بومی خود را با استان دانشگاه مورد نظر مقایسه کند اگر آن دو یکسان باشد از شانس بالاتری نسبت به داوطلبی که یکسان نیست برخوردار خواهد بود.

پرند افزود: انتخاب رشته های ناحیه ای و قطبی نیز به همین ترتیب است. داوطلبان برای قبولی در رشته های بومی استان، ناحیه و قطب خود شانس قبولی بیشتری دارند.

وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهایی که بین عرضه و تقاضای ورود به دانشگاه هماهنگی وجود دارد افراد می توانند آزادانه با کسب حداقل های لازم به هر دانشگاهی وارد شوند.

رئیس مرکز مطالعات سازمان سنجش به مهر گفت: در بسیاری از موارد نظامهای آموزشی برای حفظ دانش آموختگان در همان شهر و جلوگیری از مهاجرتهای احتمالی امتیازاتی را برای ورود به دانشگاه در شهر محل تولد و یا محل سکونت قائل می شوند. به عنوان مثال در آمریکا دانشگاههای دولتی ایالتها موظف هستند افراد بومی متقاضی ادامه تحصیل در آن ایالت را ثبت نام کنند در حالیکه این افراد برای ورود به سایر دانشگاهها در سایر مناطق باید از الزامات برخوردار باشند.

وی افزود: این موضوع در کشورهایی که در آنها عرضه و تقاضای ورود به دانشگاه تناسب نیست کمی پیچیده تر می شود و آنچه ما در سیستم پذیرش دانشجویان برای خود بومی گزینی می نامیم از این جنس است تا بدین وسیله در برخی رشته های دانشگاهی امتیازاتی را برای داوطلبان بومی آن استان در نظر بگیریم.

تاریخچه بومی گزینی در کنکور به سال 65 بر می گردد

پرند با اشاره به اینکه تاریخچه بومی گزینی در کنکور به سال 65 بر می گردد به مهر گفت: این موضوع توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در سال 69 توسط این شورا تغییر کرد.

دلایل گزینش بومی در کنکور

وی به ذکر برخی دلایل و اهداف بومی گزینی پرداخت و گفت: تحقق عدالت آموزشی به ویژه در رشته های روزانه که از آموزش رایگان برخوردار هستند، کاهش مشکلات روانی دانشجویان، کاهش مشکلات اقتصادی دانشجویان، کاهش مهاجرتهای بین شهری، بسترسازی برای جذب و حفظ سهمیه های استانها و عدم تحمیل دانشجویان برتر به برخی دانشگاهها از جمله برخی از دلایل گزینش بومی در کنکور است.

رئیس مرکز مطالعات سازمان سنجش با انتقاد از اینکه تا کنون پژوهش ملی در زمینه بومی گزینی در تمامی ابعاد در کشور انجام نشده است به مهر گفت: مرکز مطالعات سازمان سنجش تلاش می کند این موضوع را در سطح وسیعی انجام دهد.

دکتر عبدالرسول پورعباس پیش از این درباره نحوه بومی گزینی در کنکور 88 به مهر گفته بود: همانطور که اعلام شده است تغییر بومی گزینی در 13 رشته پر طرفدار در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع (در گروه آزمایشی ریاضی و فنی)، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (در گروه آزمایشی علوم تجربی)، حقوق،‌ روانشناسی و حسابداری (در گروه آزمایشی علوم انسانی ) صورت خواهد گرفت.

پورعباس اضافه کرده بود: پذیرش بومی در این رشته ها پس از کسر سهمیه 40 درصدی ایثارگران به صورت 60 درصد گزینش بومی و 40 درصد آزاد صورت می گیرد.

وی افزوده بود: در صورت تکمیل نشدن ظرفیت سهمیه ایثارگران در 13 رشته مذکور، باقیمانده ظرفیت به صورت 50 درصد گزینش بومی و 50 درصد گزینش آزاد اعمال می شود.

رئیس سازمان سنجش در تشریح نحوه پذیرش داوطلبان کنکور در سایر رشته ها جز 13 رشته مذکور به مهر گفته بود: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 69 و کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، پذیرش بومی پس از کسر سهمیه ایثارگران (40 درصد) به صورت 80 درصد بومی و 20 درصد آزاد صورت می گیرد. در واقع پذیرش داوطبان در سایر رشته ها به جز این 13 رشته که اعلام شد به صورت گذشته و همانند کنکورهای قبل خواهد بود.

پورعباس ادامه داده بود: در پذیرش دانشجو در سایر رشته ها (غیر از 13 رشته مذکور) در صورتی که ظرفیت ایثارگران تکمیل نشود، باقیمانده ظرفیت به صورت تماما بومی برای پذیرش داوطلبان اختصاص خواهد یافت.