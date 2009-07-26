  1. بین الملل
ادعای کلینتون :

اسرائیل با توقف شهرک سازی در سرزمینهای فلسطینی موافق است!

یک روزنامه عبری ادعا کرد که وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتایان اروپایی خود از آمادگی رژیم صهیونیستی برای توقف موقت شهرک سازی در کرانه باختری خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "هیلاری کلینتون" در دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی به آنها گفته است : اسرائیل با توقف موقت شهرک سازی در چارچوب یک تفاهم نامه جدید با آمریکا موافق است. این تفاهم نامه به زودی میان واشنگتن و تل آویو به امضا می رسد.

بر همین اساس، منابع آمریکایی و صهیونیستی این خبر را تایید و اعلام کرده اند تل آویو و واشنگتن در آستانه امضای این تفاهم نامه هستند. 

به نوشته هاآرتص، هر چند اسرائیل و آمریکا در آستانه امضای تفاهم نامه برای توقف شهرک سازی هستند، اما با این وجود این مطلب در زمان سفر "جرج میچل" نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه به تل آویو رسانه ای نخواهد شد.

میچل قرار است امروز یکشنبه وارد سرزمینهالی اشغالی شود.

این خبر در حالی منتشرمی شود که همین روزنامه اخیرا نوشته بود :  دولت آمریکا به اسرائیل هشدار داد به شهرک سازی در مناطق اشغالی بین بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن که از آن تحت عنوان منطقه "E-1" نام برده می شود، پایان دهد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن اعلام کرده که هر گونه تغییری در ساختار منطقه E-1 ، منجر به خسارت شدید و از بین رفتن مذاکرات صلح می شود. واشنگتن به ویژه تل  آویو را از متصل کردن شهرکهای کنونی این منطقه به بیت المقدس برحذر داشته است.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" پیش از این، از طرح شهرک سازی در این منطقه به عنوان خواسته نخست وزیران سابق اسرائیل نام برده و بر لزوم ادامه آن تاکید کرده است. 

گفتنی است هشدار آمریکا برای توقف شهرک سازی صهیونیستها در منطقه مابین بیت المقدس و کرانه باختری درحالی مطرح می شود که به اذعان منابع خبری اسرائیل، این مسئله موضوع اصلی توافق نتانیاهو و لیبرمن رهبران دو حزب "لیکود" و "اسرائیل خانه ما" برای تشکیل دولت ائتلافی جدید این رژیم بوده است.

