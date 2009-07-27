سلیمانی بازیکنان را مقابل باشگاهها قرار می دهد/ تمریناتش را قبول ندارم

علی شاطرزاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: گویا علیرضا سلیمانی به جایگاه خود به عنوان سرمربی تیم ملی واقف نیست و سخنانی را بیان می کند که نتیجه آن قرار گرفتن بازیکنان مقابل باشگاههاست.

وی ادامه داد: چرا باید سرمربی تیم ملی به بازیکنان بگوید تمرینات باشگاهی به ضرر آنهاست و آنها بدن خراب می شود؟ من صراحتا اعلام می کنم که تمرینات او را قبول نداشته و به مسئولان فدراسیون هشدار می دهم تیم ملی در آینده ای نزدیک با ادامه این روند با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

سرمربی فولاد در مورد هفته اول رقابتهای لیگ گفت: ما تنها یک بازی داشتیم که چندان هم دشوار نبود ولی یک مزیت بزرگ برای ما داشت و آن ارزیابی توان فنی حریفان اصلی خود بود.

شاطرزاده ادامه داد: ما در آینده ای نزدیک باید با تیم های قدرتمند لیگ مبارزه کنیم و این ارزیابی به ما کمک خواهد کرد با شناخت کافی به مصاف آنها برویم.

وی در مورد اعتراض به تیم مقاومت در هفته اول گفت: من به مقاومت اعتراض نکردم، یک بازیکن فصل قبل در تیم ما بازی می کرد و حالا بدون اخذ رضایت نامه با تیم مقاومت قرارداد بسته و اعلام کرده که از فولاد اخراج شده ، این کار غیر قانونی است و من از انجام آن جلوگیری کردم.

سرمربی فولاد در پایان پیرامو شرایط حسین روحانی گفت: روحانی در تست های پزشکی و بدنسازی فولاد شرکت کرد و با ارائه یک برنامه مدون تا زمان هفته دوم مسابقات آماده حضور روی تاتامی شود.