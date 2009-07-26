احتمال ایجاد محدودیت در اعزام زائران به حج تمتع

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امروز جلسه ای با حضور مسئولان سازمان حج و وزارت بهداشت در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود که طی آن در مورد اعزام زائران به حج تمتع تصمیم گیری خواهد شد.

این در حالی است که افزایش شمار مبتلایان به آنفلوانزای خوکی در عربستان که حدود 300هزار مورد تشخیص داده شده است نگرانی مقامات این کشور را در خصوص شیوع گسترده این بیماری در جریان مراسم حج برانگیخته است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: احتمال دارد که در اعزام زائران حج تمتع نیز همانند عمره مفرده محدودیتهایی برای کودکان ، سالمندان و بیماران اعمال شود.

همچنین سخنگوی وزارت بهداشت عربستان نیز روز گذشته از احتمال ممنوعیت شرکت افراد سالخورده و کودکان در مراسم حج امسال خبر داد.

نصیری در مورد ثبت نام جدید زائران عمره و تمتع نیز گفت: ثبت نام جدید زائران جزء برنامه های سازمان حج است اما زمان دقیق آن با توجه به مسائل بوجود آمده در مورد اعزام زائران به عمره، هنوز مشخص نیست.