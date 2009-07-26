عدم اجرای مصوبه تامین بودجه ارزی مترو ناشی از ضعف مجلس است

محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این ماجرا شأن مجلس حفظ نشده است تاکید کرد : حالا که قرار است این مصوبه اجرایی نشود مجلس شورای اسلامی باید از ظرفیتهای خود استفاده کند چرا که در غیر این صورت نشانه ضعف آن است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای موجود در این رابطه گفت : بر اساس سلسله مراتب نمایندگان مجلس می توانند از وزرای مربوطه طرح پرسش کرده و یا آنها را استیضاح کنند و همچنین مهمتر از آن می توانند رئیس جمهور را به مجلس آورده و از او نیز برای عدم اجرای این مصوبه سوال کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم عقلایی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد :مصوبه مجلس جهت پرداخت اعتبارات ارزی متروی تهران یکی از عقلایی ترین مصوباتی بود که تاکنون در این مجلس به تصویب رسیده است.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم گفت : به نظر من پیامد خوبی نیست که یکی از مصوبات مجلس آن هم با این درجه از اهمیت از سوی دولت با بی توجهی روبرو و اجرایی نشود.

این استاد دانشگاه با اعلام اینکه حیف است که چنین مصوبه عقلایی و با این میزان پشتوانه تخصصی به دلیل اختلاف سلیقه اجرایی نشده، افزود : به نظر می رسید بسیاری از دوستان در مجموعه دولت با اصل قضیه مشکلی نداشتند و به اجرایی شدن آن معتقد بودند و فقط در روشها و شیوه اجرای آن اختلاف نظر داشتند.

خوش چهره با تاکید بر اهمیت بسیار بالای مسئله حمل و نقل عمومی برای عموم شهروندان و همچنین حکومت تصریح کرد : از قبل از انقلاب تاکنون بی توجهی هایی که در پاره ای مواقع نسبت به رفع معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی صورت گرفته خسارات فراوانی به مردم و دولت وارد کرده است.