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۴ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۹

مسابقات تنیس روی میز آسیا/

پایان کار ایرانی‌ها با ناکامی عالمیان از صعود به مرحله نیمه‎نهایی

پایان کار ایرانی‌ها با ناکامی عالمیان از صعود به مرحله نیمه‎نهایی

با شکست نوشاد عالمیان در مرحله یک چهارم ‎نهایی مسابقات انفرادی تنیس روی میز قهرمانی آسیا و حذف این بازیکن از جدول رقابت‎ها، کار پینگ‎پنگ‎بازان ایرانی شرکت‎کننده در مسابقات هند به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (یکشنبه) نوشاد عالمیان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و در بخش انفرادی جوانان با نتیجه یک بر 4 مقابل "لیو یی" چینی متحمل شکست شد و از صعود به جمع 4 بازیکن برتر این رقابت‎ها بازماند.

 نوشاد عالمیان در حالی از حضور در ادامه بازی‎ها بازماند که در مجموع و تا به این مرحله از رقابت‎ها بهترین معدل بازی را در میان تمام شرکت‎کنندگان دختر و پسر این دوره از مسابقات از آن خود کرده بود. این بازیکن در مجموع 19 بازی انجام شده به 18 پیروزی دست یافت.

اما با شکست نوشاد عالمیان مقابل پینگ‌پنگ‌باز چینی و حذف وی از دور رقابت‌ها، کار ایرانی‌های شرکت‌کننده در رقابت‌های جیپور هند به پایان رسید. شب گذشته نیز پوریا عمرانی که در رده سنی نوجوانان موفق به حضور در مرحله یک هشتم نهایی شده بود مقابل نماینده کره‌جنوبی با نتیجه یک بر 4 متحمل شکست شد و از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا عصر امروز با معرفی نفرات برتر به پایان می‌رسد. این رقابت‌ها به مدت 5 روز در سالن "اس ام اس" ورزشگاه شهر "جیپور" هند پیگیری می شود. 

کد مطلب 918071

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