به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (یکشنبه) نوشاد عالمیان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و در بخش انفرادی جوانان با نتیجه یک بر 4 مقابل "لیو یی" چینی متحمل شکست شد و از صعود به جمع 4 بازیکن برتر این رقابتها بازماند.
نوشاد عالمیان در حالی از حضور در ادامه بازیها بازماند که در مجموع و تا به این مرحله از رقابتها بهترین معدل بازی را در میان تمام شرکتکنندگان دختر و پسر این دوره از مسابقات از آن خود کرده بود. این بازیکن در مجموع 19 بازی انجام شده به 18 پیروزی دست یافت.
اما با شکست نوشاد عالمیان مقابل پینگپنگباز چینی و حذف وی از دور رقابتها، کار ایرانیهای شرکتکننده در رقابتهای جیپور هند به پایان رسید. شب گذشته نیز پوریا عمرانی که در رده سنی نوجوانان موفق به حضور در مرحله یک هشتم نهایی شده بود مقابل نماینده کرهجنوبی با نتیجه یک بر 4 متحمل شکست شد و از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.
پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا عصر امروز با معرفی نفرات برتر به پایان میرسد. این رقابتها به مدت 5 روز در سالن "اس ام اس" ورزشگاه شهر "جیپور" هند پیگیری می شود.
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