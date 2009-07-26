رزمایش عملیاتی بعثت در نوار مرزی گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرمانده هنگ مرزی اترک گنبد کاووس صبح یکشنبه در حاشیه اجرای این رزمایش به خبرنگاران گفت: آمادگی نیروهای مرزبانی برای برخورد با تجاوزات از مرزهای شمالی کشور و ورزیدگی نیروهای مرزبانی از مهمترین اهداف اجرای این رزمایش است.

سرهنگ محمد کوهکن افزود: این رزمایش با بسیج کلیه نیروها و امکانات در محدوده بین پاسگاه مرزی و با رمز "یا مهدی ادرکنی" به اجرا درآمد.

وی مدت زمان اجرای این رزمایش را دو روز اعلام کرد و ادامه داد: در اجرای این رزمایش، تورهای ایست و بازرسی ایجاد و نسبت به برقراری امنیت داخلی، حفاظت از مرزها در برابر هرگونه تجاوز احتمالی کشورهای بیگانه و ضد انقلاب به مرزهای کشور و حفاظت از جان و مال و ناموس شهروندان برابر اراذل و اوباش و اشرار مسلح تمرین شد.

فرمانده هنگ مرزی اترک گنبد کاووس بیان داشت: گروهانهای رزمی و سازمان دوم هنگ مرزی گنبد کاووس در این رزمایش آمادگی خود را به معرض نمایش قرار دادند و از انواع سلاحهای موجود در عملیاتهای آفندی استفاده کردند.