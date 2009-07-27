به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری بی سیم یا Wireless که تجهیزات متعددی از قبیل انواع تلفنهای همراه، لپ تاپها و نت بوکها را در خود گنجانده است به طور کلی روند رشد روز افزونی را در پیش گرفته است اما سرعت این رشد طی دوره های زمانی متفاوت با افزایش و کاهش مواجه می شود.

شرکت تحقیقاتی آماری تله جئوگرافی در بررسیهای سال 2009 خود اعلام کرده است سرعت رشد بازده عضویت در شبکه های بی سیم تلفن همراه در سه ماه اول سال 2009 کاهش یافته است. به بیانی دیگر 20 شرکت بین المللی تولید کننده تسهیلات ارتباطی طی این دوره زمانی تنها 251 بیلیون دلار درآمد داشته اند که این مبلغ نسبت به درآمد دوره مشابه در سال گذشته تنها سه درصد رشد داشته است.

رشد میزان استقبال از تلفنهای همراه و شبکه های اتصال در چین و هند 48 درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص داده است که این درصد نقطه ای روشن در سطح جهانی به شمار می رود. این درحالی است که کانادا و آمریکا تنها دو درصد در زمینه تلفن همراه رشد داشته اند. با این حال ایالات متحده در این بازه زمانی در حدود یک میلیون کاربر را به اعضای اینترنت پرسرعت خود افزوده است.

به طور کلی تعداد اعضای خدمات پهن باند در سرتاسر جهان در این دوره زمانی به 14 میلیون نفر رسیده است. فروشندگان بزرگ تجهیزات ارتباطاتی طی سه ماه اول سال جاری 59 بیلیون دلار فروش داشته اند که نسبت به دوره مشابه در سال 2008 با کاهش پنج درصدی مواجه شده است. سامسونگ، ال جی و ریم از جمله شرکتهایی هستند که میزان فروش آنها افزایش داشته و نوکیا، موتورولا و سیسکو از شرکتهایی هستند که سه ماه اول را به سختی پشت سر گذاشته اند.

در آمار ارائه شده درباره میزان مشارکت و عضویت کشورها در شبکه های بی سیم و استفاده از تجهیزات مرتبط با آن هندوستان با 30 درصد عضویت در مقام اول ایستاده است. پس از هند، چین با 19 درصد، دیگر کشورهای آسیایی 20 درصد، آفریقا 13 درصد، آمریکای لاتین 6 درصد، خاورمیانه 5 درصد، اروپای شرقی 3 درصد، آمریکا و کانادا 2 درصد و اروپای غربی 2 درصد را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس آمار موسسه تحقیقاتی Pew، در کشور آمریکا میزان استفاده شهروندان از تجهیزات بی سیم 56 درصد اعلام شده است. در این کشور میزان استفاده از لپ تاپها 39 درصد، میزان استفاده از تلفنهای همراه و هوشمند 32 درصد، رایانه های رومیزی 12 درصد، PDA در حدود 7 درصد، آی پاد 5 درصد، و کیندل و دیگر کتابهای الکترونیکی یک درصد تخمین زده شده است.



ایرلندیها بیشتر از سایر مردم دنیا از موبایل استفاده می کنند

همچنین شهروندان ایرلندی در میان دیگر کشورهای جهان بیشترین میزان استفاده را از تلفنهای همراه دارند. میانگین مکالمه ماهانه یک ایرلندی با تلفن همراه 179 دقیقه و میزان ارسال پیام کوتاه در ماه 154 تخمین زده شده است.

از دیگر موارد رو به رشد در جهان فناوری بی سیم، میزان استفاده از تلفنهای همراه برای اتصال به شبکه اینترنت است. با توجه به این فرایند میانگین روزانه افرادی که در جهان از طریق تلفنهای همراه خود وارد شبکه می شوند 22.36 میلیون نفر، هفتگی 19.28 میلیون نفر و ماهانه 63.18 میلیون نفر تخمین زده شده است.

همچنین آمار به ثبت رسیده از میزان نفوذ تلفنهای همراه در میان جوامع در سال 2006 از 30 درصد آغاز شده است و تا سال جاری یعنی سال 2009 به 42 درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان رو به رشد بر اساس محاسبات موسسه تحقیقاتی Techcrunch تا سال 2014 به بیش از 53 درصد خواهد رسید.

پر تعدادترین کاربران اینترنتی مربوط به این کشورهاست

اینترنت نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزار مرتبط با فناوری بی سیم روزانه تعداد زیادی از کاربران را با خود همراه می کند. در حال حاضر کشورهای چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان،فرانسه ،هند، روسیه، برزیل و کره جنوبی 10 کشوری هستند که پر تعدادترین کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده اند. ایران نیز در میان کشوهای خاورمیانه با داشتن 65 میلیون و 875 هزار و 223 نفر جمعیت در حدود 50 درصد از کاربران اینترنت خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.