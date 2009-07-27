120 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت تونل پیامبر اعظم(ص) ایلام هزینه شد

مسعود ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تونل پیامبر اعظم در مسیر جاده ایلام به شهرستان ایوان با 93 درصد پیشرفت فیزیکی هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: تاکنون 120 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این تونل هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین مشکل شهرستان ایوان کمبود آب آشامیدنی به علت خشکسالی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این شهرستان با کمیود آب آشامیدنی مواجه است و نیازمند تلاش مدیران و صرفه جویی مردم است.

ملکی یادآور شد: طرح گازرسانی به شهرستان ایوان 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون پنج میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شده است.