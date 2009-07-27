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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

11 هزار متر از خطوط راه آهن اراک بازسازی شد

11 هزار متر از خطوط راه آهن اراک بازسازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اداره ‌کل راه‌ آهن اراک از اجرای عملیات شبه بازسازی در 11 هزار متر از خطوط راه ‌آهن اراک در چهار ماه گذشته خبر داد.

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این عملیات در بلاک‌های قم، جمکران و شوراب صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این عملیات با توجه به فرسودگی ادوات روسازی خط در دو بلاک فوق صورت گرفته است، تصریح کرد: ابتدا در بلاک قم ـ جمکران این عملیات از کیلومتر 900+182 آغاز و به طول یک هزار و 950 متر پایان یافت، در ادامه این عملیات در بلاک جمکران ـ شوراب از کیلومتر 500+191 آغاز و به طول شش هزار و 500 متر پیشرفت داشته است.

مدیر‌عامل اداره ‌کل راه‌ آهن اراک، با اشاره به اینکه، ادامه این روند در صورت تامین تراورس بتنی و ریل مورد نیاز ادامه دارد، گفت: حجم فضای راه ‌آهن اراک در سال گذشته به بیش از 200 هزار مترمربع افزایش یافت و در این سال در راستای افزایش سطح فضای سبز و درختکاری و زیباسازی محوطه ایستگاه‌ها و منازل سازمانی در اداره‌کل راه‌آهن اراک بیش از 10 هزار و 500 مترمربع چمن کاری و 200 هزار مترمربع فضای سبز بازسازی و احداث شد.

وی ادامه داد: این عملیات که شامل کاشت دو هزار اصله نهال و چمن‌کاری و محوطه‌سازی در ایستگاه‌های اراک و قم و ازنا و طول خط بوده است و در گروه ساختمان تاسیسات برنامه‌‌ریزی و پیگیری و اجرا شده است که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیرعامل اداره‌کل راه‌آهن اراک در از سخنان خود از کاهش 55 درصدی حوادث راه‌آهن در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در اردیبهشت ماه امسال حوادث خروج از خط 75 درصد، حوادث برخورد صددرصد، کل حوادث 80 درصد و در خرداد ماه حوادث برخورد 50 درصد و کل حوادث 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

کد مطلب 918099

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