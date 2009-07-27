11 هزار متر از خطوط راه آهن اراک بازسازی شد

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این عملیات در بلاک‌های قم، جمکران و شوراب صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این عملیات با توجه به فرسودگی ادوات روسازی خط در دو بلاک فوق صورت گرفته است، تصریح کرد: ابتدا در بلاک قم ـ جمکران این عملیات از کیلومتر 900+182 آغاز و به طول یک هزار و 950 متر پایان یافت، در ادامه این عملیات در بلاک جمکران ـ شوراب از کیلومتر 500+191 آغاز و به طول شش هزار و 500 متر پیشرفت داشته است.

مدیر‌عامل اداره ‌کل راه‌ آهن اراک، با اشاره به اینکه، ادامه این روند در صورت تامین تراورس بتنی و ریل مورد نیاز ادامه دارد، گفت: حجم فضای راه ‌آهن اراک در سال گذشته به بیش از 200 هزار مترمربع افزایش یافت و در این سال در راستای افزایش سطح فضای سبز و درختکاری و زیباسازی محوطه ایستگاه‌ها و منازل سازمانی در اداره‌کل راه‌آهن اراک بیش از 10 هزار و 500 مترمربع چمن کاری و 200 هزار مترمربع فضای سبز بازسازی و احداث شد.

وی ادامه داد: این عملیات که شامل کاشت دو هزار اصله نهال و چمن‌کاری و محوطه‌سازی در ایستگاه‌های اراک و قم و ازنا و طول خط بوده است و در گروه ساختمان تاسیسات برنامه‌‌ریزی و پیگیری و اجرا شده است که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیرعامل اداره‌کل راه‌آهن اراک در از سخنان خود از کاهش 55 درصدی حوادث راه‌آهن در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در اردیبهشت ماه امسال حوادث خروج از خط 75 درصد، حوادث برخورد صددرصد، کل حوادث 80 درصد و در خرداد ماه حوادث برخورد 50 درصد و کل حوادث 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.