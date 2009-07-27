رشد 30 درصدی شرکت مردم بندر امام در نماز جمعه

حجت الاسلام ناصر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرامام اظهار داشت: با تدوین آئین نامه و چارت تشکیلاتی ستاد نماز جمعه و اعلام شرح وظایف به آنها، مدون کردن تقویم یکساله ملی و مذهبی در مدت طول یک سال و اجرایی کردن آن در هر هفته و طول سال گذشته، توانستیم تحولی در شیوه برگزاری نماز جمعه در بندرامام ایجاد کنیم.

وی از طرح جامعه آماری در طول سال گذشته در نمازجمعه خبر داد و تصریح کرد: با طراحی کارتهای پوستال رمزدار به نمازگزاران در طول سال گذشته و سال جاری آمار دقیق سن، سطح تحصیلات و جنسیت آنها را تعیین کردیم.

مدیر اجرایی ستاد نماز جمعه بندرامام گفت: یکی دیگر از کارهای این ستاد، فعالیت های فرهنگی در طول یک سال اخیر بود که در هر هفته با برگزاری یک مسابقه باعث افزایش اطلاعات دینی مردم می شود و مسابقه رحلت، کتاب های صهبای رمضان و گزیده ای از نهج البلاغه و عاشورا تا آدینه ظهور از جمله این موارد هستند.

احمدی افزود : یکی از برنامه هایی که با استقبال مطلوب مردم در بندرامام روبرو شد پاسخگویی به مسائل شرعی به فاصله دو ساعت قبل از برگزاری نماز جمعه بود که جا دارد از روحانیون فعال در این خصوص تشکر کرد.

وی تصریح کرد: در سال جاری با موفق برگزار شدن برنامه های تدوین شده ستاد نماز جمعه، رشد 30 درصدی مشارکت مردم در برگزاری نماز جمعه را شاهد بودیم که این مر باعث شد از جانب رئیس شورای سیاست گزاری ائمه جمعه کشور و استان خوزستان به صورت کتبی مورد تقدیر قرار بگیریم.