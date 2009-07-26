ساختار سپاه انعطاف پذیر است / نقش محوری سپاه در برابر انواع تهدیدات

سردار سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با روز پاسدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه ای زرین و درخشان دارد.

وی افزود: ما همواره از اوایل پیروزی انقلاب با توطئه های دشمنان علیه نظام مواجه بودیم. این توطئه ها بخشی به صورت نرم همچون راهپیماییها و تحصنات بود که عمدتا از طرف گروههای چپ انجام می شد و برخی نیز به صورت نیمه سخت و امنیتی صورت می کرفت.

سپاه نقش محوری در برابر تهدیدات و مشکلات امنیتی کشور دارد

سردار پاکپور با تقسیم دوران بعد از پیروزی انقلاب به سه مرحله بعد از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ، دوران هشت سال دفاع مقدس و دوران بعد از جنگ تا مقطع کنونی اظهار داشت: در این سه مقطع سپاه همواره نقش محوری را در برابر تهدیدات و مشکلات امنیتی که برای نظام به وجود آمده داشته و همواره وظیفه خود را مقابله با اینگونه خطرات دانسته است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به فعالیتهای سپاه پس از سازماندهی نیروها در سه محور ادامه داد: اولین محور فعالیتهای سپاه بعد از اتمام جنگ تحمیلی ساماندهی یگانها برای آمادگی مقابله با تهدیدات علیه نظام بود.

وی همچنین گفت : با توجه به اینکه شرایط کشور این موضوع را ضروری می ساخت تا در کنار آمادگی برای مقابله با تهدیدات نظامی بعد علمی سپاه نیز تقویت شود تجهیز و توسعه مراکز علمی و آموزشی نظامی و غیرنظامی در سپاه پاسداران در دستور کار قرار گرفت که این امر موجب شد سطح علمی نیروهای سپاهی امروز به درجه مطلوبی برسد.

نقش سپاه در سازندگی کشور

سردار پاکپور سومین محور فعالیتهای سپاه را تلاش برای سازندگی با توجه به مشکلاتی که بعد از 8 سال دفاع مقدس برای کشور به وجود آمد خواند و تصریح کرد: با توجه به نیاز کشور برای سازندگی و اینکه تنها پتانسیل دولت جوابگوی حل مشکلاتی که بعد از 8 سال دفاع مقدس برای کشور به وجود آمد نبود سپاه بخشی از پتانسیل، نیروها و امکانات خود به احداث قرارگاه سازندگی در این بخش معطوف کرد که حاصل آن را امروز در تونلها، سدها، جاده ها و پروژه های بزرگ عمرانی کشور ملاحظه می کنیم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه بعد از جنگ آمریکا علیه عراق و شرایط منطقه از نوروز سال 82 تهدیداتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت خاطرنشان کرد: بعد از این رویداد رویکرد ما نسبت به تهدیدات عادی تغییر کرد.

طراحی دکترین ناهمتراز دفاعی

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ساختار دفاعی و نظامی ما پیش از حمله آمریکا به عراق جنگ همتراز بود تهدیدات آمریکاییها با اشغال عراق، تصویب قطعنامه ها و بیانیه ها علیه ما باعث شد که تهدیدات علیه نظام را فرامنطقه ای بدانیم که همتراز ما نیست. در این راستا و برای مقابله با این تهدیدات طراحیهای مختلفی صورت گرفت تا از ابزار و سازمانهایمان به گونه ای استفاده کرده که دشمن را زمینگیر کنیم. در این راستا طراحی دکترین ناهمتراز دفاعی در دستور کار قرار گرفته و سازماندهی شد.

سردار پاکپور ادامه داد: یکی از خصوصیات اصلی سپاه انعطافی است که در ساختار خود دارد و می تواند متناسب با تهدیدات موجود آن را تنظیم کند که البته این انعطاف پذیری به دلیل ساختار مردمی سپاه است که می تواند از پایین ترین تا بالاترین نقطه شرایط خود را متناسب با تهدیدات روز تنظیم کرده و تغییر دهد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه دستاوردهای سپاه را به دو بخش تجهیزات نظامی و ساختار و سازماندهی نیروها تقسیم کرد و یادآور شد: ساختار و انعطاف پذیری در نیروهای سپاه این قابلیت را به وجود آورده که در هر شرایطی سازمانها متناسب با تهدیدات و شرایط روز سازماندهی شود که این موضوع یکی از قابلیتهای اصلی سپاه است چون هیچ ارتشی در دنیا پیدا نمی شود که بتواند با شرایط متناسب سازماندهی شود.

وی افزود: امروز تصور ما از تهدیدات چیز دیگری است. ساختار آموزشی و رویکرد ما به سمتی رفته است که متناسب با تهدید باشد.البته در نیروی زمینی سپاه هم چارچوبها به طوری تعریف شده که ساختار و سازمان متناسب با شرایط قابلیت انعطاف داشته باشد و بتوانیم در همه جنبه ها آن را تغییر دهیم.

دکترین سپاه برگرفته از دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران است

سردار پاکپور با تاکید بر اینکه تمام تلاش و اقدامات ما در راستای دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و به هیچ عنوان از آن فراتر نمی رود تاکید کرد که دکترین تجهیزاتی و تاکتیکی نیروی زمینی برگرفته از سپاه و دکترین سپاه نیز برگرفته از دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره فعالیتهای این نیرو در دو حوزه شمال غرب و جنوب شرق کشور برای مقابله با اشرار گفت: هم اکنون نیروی زمینی سپاه هم در شمال غرب و هم در جنوب شرق کشور ماموریتهایی دارد و نقش اساسی را ایفا می کند که این موضوع در راستای حفظ و حراست از نظام که یکی از وظایف اصلی سپاه است صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ما درعین حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی در مقابله با اشرار ماموریتهای خود را انجام می دهیم خاطرنشان کرد: حرکتهای ما در مناطق شمال غربی و جنوب شرقی کشور برای مبارزه با اشرار حرکتهایی بوده که بخشی از طریق مردم یاری صورت گرفته است و بخشی دیگر به صورت حرکات نظامی انجام شده است.

رضایت و دلگرمی مردم از مقابله با اشرار شمال غربی و جنوب شرقی کشور

سردار پاکپور ادامه داد: حرکتهایی که ما در مناطق شمال غربی و جنوب شرقی کشور برای مقابله با اشرار از حیث مردم یاری انجام داده ایم مردم آن مناطق را نسبت به نظام بیشتر دلگرم کرده است و باعث شده است که خود مردم آن مناطق در ایجاد امنیت نقش به سزایی داشته باشند و این موضوع را احساس کنند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه نا امنیهای شمال غرب توسط اکراد کشورمان صورت نمی گیرد تاکید کرد که 80 درصد از اکرادی که در صدد ایجاد نا امنی در این منطقه هستند از اکراد سوریه، عراق و ترکیه هستند و به هیچ عنوان علیرغم چراغ سبزهایی که آمریکاییها به اشرار نشان داده اند نتوانسته اند از مردم ما به جمع خود اضافه کنند.

سردار پاکپور در پایان به مهر گفت: در حال حاضر این اکراد و مردم بلوچ ما هستند که ضمن مقابله با اشرار از ایجاد نا امنی در مناطق خود جلوگیری می کنند. سپاه هم کار مردم یاری را در این مناطق انجام می دهد و در عین حال آمادگی دارد تا با تهدیدات خارجی مقابله کند. قطعا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه نمی دهد که به امنیت مردم و مال و اموال آنها آسیبی وارد شود.

