خود اظهاری استانداردسازی کالا در جامعه باید نهادینه شود

وحید مرندی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اعلام اینکه یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جوامع، پائین بودن میزان استانداردهای اجباری است، افزود: مسئولان ارشد استان گیلان علاقه بسیار زیادی به امر استانداردسازی کالای تولید شده در استان دارند که باید در زمینه خود اظهاری استانداردسازی کالا در این استان توجهی ویژه شود.

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد عنوان کرد: در سال 84 مصوبه ای به تائید شورای عالی استاندارد رسید که بر اساس آن تولید کالا و ارائه خدمات باید بر اساس یک نوع استاندارد (بین المللی، منطقه ای، ملی و یا کارخانه ای) اظهار شود.

وی اظهارداشت: بحث خود اظهاری محصولات باید از کارخانه هایی آغاز شود که تعدادی از محصولاتشان مشمول مقررات استاندارد است زیرا آنها با فرآیند استاندارد آشنایی کامل دارند.

مرندی با بیان اینکه بحث خود اظهاری از ابتدای سال جاری با ابلاغ به تمام استانها آغاز شده است، ادامه داد: اگر بحث خود اظهاری در کشور گسترش یابد گام بزرگی برای ارتقا کیفیت خواهیم برداشت.