به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که اخیراً مجوز تجدید چاپش را برای بار چهارم گرفته است به زودی توسط انتشارات ماهی منتشر و توزیع خواهد شد.

سررید ویلیام بولارد (1976-1885) متولد ولتمستو فرزند یک کارگر باراندار بود که با ضمانت کارفرمای پدرش به استخدام وزارت امور خارجه انگلیس درآمد. آشنایی با زبانهای فرانسه، روسی، فارسی، عربی و ترکی در دانشگاه کمبریج و خدمات مداوم سیاسی در عراق، جده، یونان، اتحاد جماهیر شوروی سابق، مراکش و بار دیگر در جده و بالاخره در ایران او را به دیپلماتی برجسته در طول جنگ جهانی دوم مبدل کرد.

تمامی نامه‌ها و گزارشهای سرریدر بولارد که در این کتاب آمده است در هیئت دولت انگلیس خوانده و تحلیل می‌شد و در واقع شالوده تصمیمات عمده دولت را در منطقه تشکیل می‌داد. از آن جمله می‌توان به برکناری رضا پهلوی و تایید جانشینی محمدرضا پهلوی اشاره کرد.

"نامه‌هایی از تهران" (خاطرات سر ریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران) با ترجمه غلامحسین میرزاصالح شامل نامه‌های خصوصی و گزارشهای محرمانه اوست که به انظمام شرح حال برخی رجال عصر پهلوی تا شهریور 1320 در این کتاب آمده است.

از این مترجم همچنین ویراست دوم کتاب "ژیل بلاس" توسط انتشارات معین به زیر چاپ رفته که به زودی منتشر می‌شود.