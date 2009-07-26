نمایندگان ضامن حقوق تک تک افراد جامعه هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با برشمردن سه نکته محوری برای پیشبرد امور جامعه در شرایط کنونی کشور گفت: در زمان حاضر باید بیش از هر زمان دیگر به وحدت ملی جامعه توجه شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند به ازای هر اختلاف نظری به اضطراب ها دامن زده نشود و افراد متهم نشوند.

لاریجانی اظهار داشت: باید تلاش اصلی تکیه بر اصول و مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد که مبنای وحدت جامعه است.

وی افزود: در چنین رویکردی باید نسبت به بسیاری از مسائل اختلافی خرد گذشت و از طرح بیانات تند و خشن نسبت به یکدیگر حتی اگر وجهی درست هم باشد، پرهیز کرد زیرا که مخل وحدت ملی جامعه است.

رئیس مجلس گفت: در شرایط فعلی باید نظرات رهبر انقلاب اسلامی به عنوان مظهر وحدت ملی کشور مورد توجه همه قرار گیرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در پناه رهبری حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای در این 30 سال تجربه ای ارزشمند از پیشرفت و مقاومت اندوخته است و باید از گذشته درس آموخت.

لاریجانی با تاکید بر اینکه آرامش و ایجاد فضای امن در جامعه باید اولویت همه جریانها باشد، گفت: در سایه این آرامش و امنیت امکان حرکت توسعه کشور فراهم خواهد شد.

رئیس مجلس افزود: وقت و فکر وذهن صاحبنظران باید مصروف پیشرفت کشور شود و لذا باید از هر تحرک بیانی و اجتماعی و قلمی که ظرفیت نا امنی در کشور پیدا می کند پرهیز کرد.

وی در عین حال گفت: این به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت نیست، بلکه زمینه سازی جهت تحقق حقوق اساسی ملت است.

لاریجانی به همه سیاستمداران، احزاب و صاحبنظران توصیه کرد که در اقدامات خود به این مثلث تحرک سیاسی توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس ضامن حقوق تک تک افراد جامعه هستند، گفت: نمایندگان با دقت حوادث اخیر را دنبال نموده و هشدارهای سیاسی - امنیتی داده اند و از طریق دستگاه قضایی و امنیتی مسائل را پیگیری خواهند کرد.

رئیس مجلس تصریح کرد: اصرار ما بر احقاق حقوق ملت چه در بعد داخلی و چه بعد خارجی است.

لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت می تواند مبداء وفاق ملی کشور باشد به شرط آنکه در درون خود با آرامش و متانت عمل کند و از بسیاری مسائل خرد و اختلافی بپرهیزد و با برادری ذهن خود را به مسائل اصلی و کلان جهت دهد.

رئیس مجلس تاکید کرد: کشورهایی که در ماجراهای اخیر با سوء استفاده رسانه ای قصد تخریب جایگاه ایران را داشتند متوجه خواهند شد که ایرانیان هر چند از نظر عقاید اختلافاتی داشته باشند، اما در لابه لای مویه های دروغین آنان، لبخندهای کریه آنها را مشاهده کرده و در مقابل آنان ایستادگی خواهند نمود.

لاریجانی تصریح کرد: قدرت جمهوری اسلامی آنگونه نیست که آنها با چند مانور تبلیغاتی بتوانند، نفوذ آن را کاهش دهند ، و آنها به موقع پاسخ های ایران را دریافت خواهند کرد.