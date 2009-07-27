فرهنگسازی خوداظهاری استاندارد در کالا امری ضروری است

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استاندارد نظمی بر مبنای علوم و فنون و تجربیات بشری است که به صورت یک اصل، قاعده و قانون به منظور ایجاد وحدت و هماهنگی، صرفه جویی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش تجارت داخلی و خارجی به کار گرفته می شود.

وی عنوان کرد: با استانداردسازی، شالوده استواری برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد استان رقم زده می شود.

قهرمانی در ادامه با بیان اینکه استاندارد علاوه برتوجه به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان، اظهار داشت: استحکام صنعت و فناوری و سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنند گان بیش از مصرف کننده خواهد بود زیرا صرفه جویی های حاصل شده از استاندارد کردن فعالیتها به اندازه ای مطلوب است که پاسخگوی هرگونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی است.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد شهروندان به علائم استاندارد نوعی سرمایه است که همه مجریان و دست اندرکاران باید در حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

استاندار گیلان همچنین ایجاد اطمینان در مصرف کننده و تضمین سلامت و کاهش حوادث را از نتایج رعایت استاندارد دانست و گفت: با تولید کالاهای استاندارد در کشور زمینه بالندگی صنعت داخلی استان تسهیل و ورود آنها به عرصه های جهانی فراهم و این امر موجب رشد اقتصادی و خودکفایی بیشتر استان و کشور می شود.

وی اذعان داشت: استانداردسازی محصول برای مؤسسات امری اجتناب ناپذیر است زیرا مطابقت کردن فعالیتهای آنها با استانداردهای داخلی و بین المللی لازمه حضور و بقاء در کنار سایر تولیدکنندگان در بازارهای بین المللی است.

قهرمانی تصریح کرد: امروزه استفاده از استانداردها و دریافت گواهینامه های لازم برای بنگاههای اقتصادی، مبنای ورود به بازارهای جهانی است.

وی تأکید کرد: مبنای درست یک کار علمی پیروی کردن از استانداردهاست و استاندارد باید همگام با پیشرفت علم به روز شود تا جامعه بتواند استفاده بهینه از آن داشته باشد.

استاندار گیلان، استاندارد را یاری دهنده شهروندان در استفاده از حقوق ایمنی، امنیت و سلامت آنها دانست و بیان داشت: ایجاد فرهنگ مصرف کالاهای استاندارد در جامعه ضرورت دارد و این امر با همکاری دستگاههای فرهنگی در جامعه تحقق می یابد.

وی افزود: نوع فعالیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با امنیت و سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد به همین دلیل رسالت و مأموریت خطیری برعهده این موسسه است.

قهرمانی همچنین با تأکید بر ضرورت استاندارد سازی کلیه کالاهای تولیدی به ویژه مصالح ساختمانی و تولیدات دیگری همچون طلا و چای، ادامه داد: تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط با تدوین استانداردهای لازم دستورالعمل های ویژه ای را در هریک از بخشهای مختلف تعیین کنند.