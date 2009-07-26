تولید فاکتور7 نوترکیب درکشور/ آغاز عملیات اجرایی تولید فاکتور8 نوترکیب

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رسول دیناروند صبح یکشنبه در مراسم آغاز به کار عملیات اجرایی تولید فاکتور 8 نوترکیب در مشهد افزود: فاکتور 7 نوترکیب از جمله اقلام دارویی پیچیده به لحاظ فرمولاسیون بیماران هموفیلی است که در حال حاضر تنها یک کشور قادر به تولید این دارو است بر همین اساس در سالهای اخیر اقدامات و تلاشهای زیادی برای تهیه فرمولاسیون این دارو در کشور انجام شده است و می توان گفت این پروژه در مراحل پایانی آزمایشگاهی خود است و به زودی علاوه بر تولید فاکتور 8 نوترکیب شاهد اجرایی شدن تولید فاکتور 7 نوترکیب در کشور خواهیم بود.

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر تنها چهار کشور قادر به تولید فاکتور 8 نوترکیب هستند، بیان کرد: در حال حاضر فاکتور 8 نوترکیب ساخته شده در شرکت سامان داروی هشتم، مراحل آزمایشگاهی را با موفقیت گذرانده و امید است پس از گذراندن مراحل بالینی اوایل سال آینده وارد بازار داروی کشور شود و نام ایران در ردیف چهار کشور تولیدکننده این دارو قرار گیرد.

وی با اشاره به هزینه های بالای داروهای هموفیلی در کشور خاطرنشان کرد: در ایران شش هزار بیمار مبتلا به هموفیلی وجود دارد که از این تعداد چهار هزار نفر آنها بیماران هموفیلی نوع A هستند که نیاز به درمان دارویی فاکتور 8 دارند برهمین اساس آمارهای موجود دولت سال گذشته در حدود 90 میلیارد تومان یارانه جهت خرید این دارو هزینه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار جهان مصرف داروی تولید شده از پلاسمای خون انسانی به دلیل احتمال حضور عوامل ویروسی در پلاسمای تهیه شده از خون روندی نزولی دارد، افزود: پلاسمای خون احتمال دارد حامل ویروسهای عامل بیماری ایدز و هپاتیت باشد که در این صورت فرد مصرف کنند نیز ممکن است به این بیماریها مبتلا شود بنابراین استقبال فزاینده ای در خصوص فاکتور 8 نوترکیب در جهان دید می شود به گونه ای که در حال حاضر 75 درصد مصرف فرآورده های دارویی به فاکتور 8 نو ترکیب اختصاص دارد.