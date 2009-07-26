مدیران سایپا از حضورم سواستفاده کردند / برخوردآنها را درهیچ تیمی ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر، میترا شعبانیان سرمربی تیم والیبال سایپا که این تیم را در دوره پیشین رقابت‎های لیگ برتربه عنوان نایب قهرمانی رساند و پس از آن برای نخستین بار در طول تاریخ والیبال ایران نماینده کشورمان را در جمع 8 تیم برتر مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا قرار داد از سوی مدیر عامل باشگاه سایپا از سمت خود برکنار شد. این در حالی است که وی در فصل نقل و انتقالات با بازیکنان زیادی برای حضور در سایپا مذاکره کرد و موافقت برخی از آنها را برای قرارگرفتن در ترکیب تیمش نیز جلب کرد.

میترا شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عملکرد مدیران سایپا و چگونگی برخورد آنها اظهارداشت: 8 سال با تیم‌های پاس، پیکان، برق و سایپا کار کردم. تیم‎های گمنام را وارد رقابت‎های لیگ برتر کردم. 10 بازیکن به تیم ملی معرفی کردم اما هرگز برخورد سایپا و مدیرانش را در دیگر تیم‎ها ندیدم.

وی که از سوی سجادی با حکم برکناری از مربیگری تیم والیبال بانوان این سایپا مواجه شده است افزود: بدون تردید انتخاب مربی حق هر مدیری است. از تصمیم مدیرعامل برای برکناری‎ام ناراحت نیستم. اما مشکل اینجاست که وی باید این موضوع را از ابتدای فصل نقل و انتقالات اعلام می‎کرد نه الان که فرصتی برای مذاکره با تیم‌های دیگر وجود ندارد. ضمن اینکه از حدود دو هفته پیش تا حدودی متوجه رفتارهای مشکوک آنها شده بود.

سرمربی برکنارشده تیم والیبال سایپا با انتقاد از اینکه انعقاد قرارداد با اعضای کادر فنی سایپا هر روز به روز دیگری موکول می‌‎شد تصریح کرد: مدیرعامل سایپا در ابتدای فصل نقل و انتقالات از من خواست تا با تک تک بازیکنان مورد نظر مذاکره کرده و با آنها قرارداد امضا کنم. در همین راستا چند بازیکن شهرستانی به این تیم آمدند. خوب می‌دانم که این نقل و انتقالات به خاطر حضور من در راس تیم و مذاکراتی که با بازیکنان داشتم صورت گرفت اما در نهایت مدیران سایپا کارنامه من و تمام زحماتی که برای این تیم کشیدم را نادیده گرفته و برکناری‎ام را اعلام کردند.

شعبانیان ادامه داد: ناراحتی من از برکناری نیست. من به خاطر نوع برخورد غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای مدیران سایپا ناراحتم. آنها از حضور من سواستفاده کردند و پس از اینکه ترکیب تیمشان کامل شد من را کنار گذاشتند. در حالیکه من ترکیب تیم را با سلیقه خودم چیدم. بازیکنان به سایپا آمدند چون مرا دوست دارند. همان طور که من آنها را.

وی یادآور شد: به خاطر حضور در سایپا کار در دانشگاه را رها کردم. کل مبلغ دریافتی من از سایپا 5 میلیون تومان بود و بالاترین دستمزد بازیکنان هم 4 میلیون تومان. هرگز به خاطر پول با سایپا همکاری نداشتم چرا که درآمدم از دانشگاه بیشتر از این بود. هرگز به مربیانی که حاضر و آماده یک تیم را در اختیار می‎گیرند کاری ندارم. فقط ناراحتم از اینکه چرا مدیر عامل سایپا رعایت بسیاری از اصول ورزشی را نکرده است؟