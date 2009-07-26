به گزارش خبرگزاری مهر، "روز حسرت" به تهیه‌کنندگی مهران رسام با بازی فرامرز قریبیان، افسانه بایگان، مهراوه شریفی‌نیا، پوریا پورسرخ، لیندا کیانی و ... داستان یک وکیل است که به همراه همسر، پسر و عروسش زندگی آرامی دارد، اما یک شب خوابی عجیب می‌بیند که زندگی او و خانواده‌اش را دستخوش تغییر می‌کند.

"میوه ممنوعه" به تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه داستان سرگشتگی حاج یونس پدر متدین خانواده اردلان پس از دیدار با هستی است. علی نصیریان، گوهر خیراندیش، هانیه توسلی، امیر جعفری، هرمز هدایت، عطا تفتی، نیما رئیسی، طناز طباطبایی، کاظم بلوچی، شبنم فرشادجو، صدیقه کیانفر، محمدرضا رهبر، کیانوش گرامی، عبادالله کریمی و جواد انصافی بازیگران مجموعه هستند.