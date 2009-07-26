مرحله دوم آزادسازی بزرگترین محوطه تاریخی ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای مرحله دوم آزادسازی شهر تاریخی دره شهر سه میلیارد و 380 میلیون ریال اعتبار ملی و استانی اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: در این مرحله شش خانه و ملک که در عرصه این شهر تاریخی واقع شده اند، خریداری می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه در مرحله اول 14 خانه با هفت میلیارد ریال اعتبار خریداری شده است، خاطرنشان کرد: شهر تاریخی دره شهر واقع در شهرستان دره شهر بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام محسوب می شود.

اسکندری عنوان کرد: این شهر تاریخی مربوط به دروه ساسانی بوده و جز اولین آثار ثبت شده در آثار ملی کشور و استان ایلام است.

608 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.