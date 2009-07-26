به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که انتظار می رفت با پایان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری دور جدید مجامع انتخابات ریاست فدراسیونهای ورزشی که دوره 4 ساله آنها پایان یافته به سرعت در دستور کار سازمان تربیت بدنی قرار گیرد اما برآیند اتفاقات اخیر از عدم "اراده جدی" سازمان در ساماندهی مدیریت فدراسیونها حکایت دارد به طوری که این رویه مدیریت فدراسیونها را با بلاتکلیفی بی سابقه ای روبرو کرده است که قطعا لطمات آن در برنامه ریزی و سیاستگذاری فدراسیونها برای شرکت در رویدادهای بین المللی نمود خواهد یافت.

اواسط اردیبهشت ماه گذشته و در فاصله یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری کیومرث هاشمی با این استدلال که برای جلوگیری از سوء استفاده های سیاسی برگزاری مجامع را به تعویق انداختیم گفت: طبق قانون و اساسنامه فدراسیون ها وقتی دوره چهار ساله ریاست یک رئیس فدراسیون به اتمام می رسد سازمان دو راه در پیش دارد. ابتدا برپایی مجمع فوق العاده که به سرعت اعضای مجمع رئیس را انتخاب کنند و راه دیگر انتخاب سرپرست تا وی ظرف مدت 6 ماه شرایط برپایی مجمع انتخاباتی را فراهم سازد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با درنظر گرفتن برخی بداخلاقی ها و سوء استفاده ها، ترجیح دادیم مجامع انتخاباتی را 45 روز به تاخیر بیاندازیم تا شائبه ای پیش نیاید.

در حالیکه نزدیک به 40 روز از انتخابات ریاست جمهوری نیز سپری شده است، تصمیم و اراده جدی از سوی سازمان برای برگزاری مجامع انتخاباتی دیده نمی شود و به نظر می رسد سایه بلاتکلیفی همچنان بر فدراسیون های ورزشی سنگینی کند.

در همین حال برخی نزدیکان به سازمان تربیت بدنی معتقدند احتمال تغییرات در سطح ریاست سازمان مهمترین دلیل در تاخیر برگزاری مجامع انتخابات فدراسیون های ورزشی است هرچند گروهی نیز تغییرات در سطح ریاست سازمان را منتفی می دانند و اعتقاد دارند رئیس سازمان درحال چینش نیروهای جدید در سازمان تربیت بدنی است و پس از این مرحله تغییرات وسیعی در سطح فدراسیونهای ورزشی آغاز خواهد شد.

از سوی دیگر در شرایطی که سازمان تلاش می کند تا زمان را برای انجام تغییرات به نفع خود سپری کند، پایان مهلت 6 ماهه سرپرستان فدراسیون های ورزشی که در اساسنامه فدراسیونها تعیین شده، مدیران فدراسیونها را با نامشروعیت قانونی روبرو کرده است.

تیراندازی، تکواندو، شمشیربازی، اسکی، هاکی ، گلف ، نابینایان، تنیس روی میز، تنیس ، بوکس و ... از جمله فدراسیون هایی هستند که مدتهاست ازحکم شش ماهه سرپرستی آنها سپری شده و طبق اساسنامه مدیریت آنها نمی تواند قانونی باشد.

ضمن اینکه فدراسیونهایی نظیر بدمینتون، جانبازان و معلولین ، شطرنج ، شنا و ... دوره شش ماهه سرپرستی آنها روبه پایان است و این دست فدراسیونها را نیز باید به جمع فدراسیونهای بلاتکلیف اضافه کرد.

از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور که در ابتدای سال جاری به دلیل قانون ممنوعیت حضور مدیران دو شغله در راس مدیریت فدراسیونهای ورزشی، مدتی مانع از برگزاری انتخابات فدراسیونهای ورزشی شد ، درحال حاضر منعی برای برگزاری انتخابات قائل نیست و با رعایت تک شغله بودن مدیران، برگزاری مجامع انتخابات فدراسیونها را بلامانع اعلام کرده است.

با این همه سازمان تربیت بدنی که با انبوهی از مجامع برگزار نشده روبروست تاکنون عزم جدی در برگزاری انتخابات ندارد و با بی اعتنایی و تخطی از اساسنامه قانونی فدراسیونها به رویه خود ادامه می دهد.

به نظر می رسد دستگاههای نظارتی نظیر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور باید سازمان تربیت بدنی را به اجرای قانون ملزم کنند و مانع از ادامه مدیریت های غیر قانونی بر ورزش کشور شوند.

از سوی دیگر تاخیر بی دلیل در برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی می تواند تبعات بین المللی نیز برای فدراسیون های ورزشی به همراه داشته باشد. حساسیت مجامع بین المللی در اجرا نشدن اساسنامه فدراسیون ها و شکایت احتمالی یکی از کاندیداها مبنی بر تاخیر غیرموجه در برگزاری انتخابات می تواند فدراسیون های ورزشی را با تهدید تعلیق روبرو کند اتفاقی که بی تردید لطمات جبران ناپذیری به پیکره ورزش کشور وارد خواهد کرد.

با توجه به فاصله یکسال باقی مانده تا بازیهای آسیایی گوانگجو چین به نظر می رسد چنین بلاتکلیفی در مدیریت فدراسیونهای ورزشی چندان به سود ورزش کشور نیست و برنامه ریزی و سازماندهی تیم های ورزشی مستلزم وجود مدیریتی باثبات در راس فدراسیون ها بویژه رشته های مدال آور است که شرایط فعلی و بلاتکلیف حاکم بر مدیریت اغلب فدراسیونهای ورزشی کشور نمی تواند متضمن موفقیت های آینده باشد.