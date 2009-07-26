اولین همایش بداهه نوازی و بداهه خوانی در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اولین همایش بداهه نوازی و بداهه خوانی با همکاری کانون موسیقی لنگرود همزمان با فرا رسیدن نیمه شعبان در سالن مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی لنگرود برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش معرفی چهره ای با آب و رنگ تازه در هنر بداهه نوازی و بداهه خوانی و جلب توجه هنردوستان و علاقمندان به این هنر با توجه به خلق الساعه بودن آن و دقت و توجه عموم به پیوست شعر و موسیقی با کلام در ارتباط با حال محفل و تصمیم گیری آنی در اجرای نوع ملودی و انتخاب گوشه های خاص با پیوند آن با دیگر گوشه ها و برقراری و ایجاد ارتباط در لحظه با مخاطبان است.

در همایش بداهه نوازی و بداهه خوانی زمان خیری، ستار خواجه تاش و سعدی خواجه تاش به ترتیب نی، آواز و همخوان تنبک به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

هنر بداهه نوازی و بداهه خوانی در موسیقی ایرانی جایگاه ویژه ای دارد. بدین معنی که در موسیقی دیگر ملل مطرح نیست و این به تعیین از نقاط قوت و از شاخصه های معرفتی موسیقی ملی ماست.

شناخت وزن "ریتم آهنگ و وزن شعر" و القاء لحن ویژه به شعر و ایجاد ارتباط با مخاطب در لحظه از نقاط بارز شناخت بداهه است.

نکته جالب دیگر بداهه این است که نه تنها مخاطب بلکه خود هنرمند مجری نیز مختصری از پیش ساخته های ذهنی در خویش ندارد و هر لحظه منتظر پیش آمد ذهنی خاصی است.