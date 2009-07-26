مرحله دوم مسابقات دوچرخه‌ سواری قهرمانی بانوان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برابر تقویم ورزشی فدراسیون دوچرخه ‌سواری مرحله دوم مسابقات بانوان قهرمانی کشور در رشته‌‌ های پیست و جاده از 11 مردادماه به مدت دو روز در تهران برگزار می شود. که تیم های شرکت کننده می توانند با 5 ورزشکار در این رقابته حضور یابند.

این مسابقات در شش رشته برگزار می شود که در بخش پیست رکاب ‌زنان در رشته‌ های دور حذفی، 200 متر، 500 متر و 3 کیلومتر در پیست مجموعه ورزشی آزادی به مصاف یکدیگر می روند و در بخش جاده هم دوچرخه ‌سواران در رشته‌ های تایم تریل انفرادی و استقامت جاده در محل جاده فرودگاه امام خمینی(ره) با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در مجموع رده ‌بندی تیمی مرحله نخست مسابقات دوچرخه‌ سواری بانوان قهرمانی کشور ترافیک تهران با 995 امتیاز قهرمان شد و تیم ‌های کرمانشاه با 916 امتیاز، ایمان تهران با 651 امتیاز و هلال احمر قزوین با 601 امتیاز به ترتیب در سکوهای دوم تا چهارم ایستادند.