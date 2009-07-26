پرونده متهم محکوم به سنگسار به دادگاه کیفری تبریز ارسال شد

یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جرم ارتکابی قابل رسیدگی در دادگستری شهرستان "اسکو" نبوده لذا پرونده با عدم صلاحیت به دادگاه کیفری مرکز استان ارسال گردید.

خانم " س.م " مدت چهار سال است که در زندان تبریز به سر می برد ، و گفته می شود سالهاست که با همسرش اختلاف داشته و به دلایلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هایش با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد.

گفته می شود دادگاه خانم " س.م " را به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم کرده است.

رئیس کل دادگستری شهرستان اسکو با توجه به اینکه این پرونده جزء جرایم مهم بوده لذا شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان اسکو حکمی برای س.م صادر نکرده و این پرونده را جهت رسیدگی و صدرو حکم به مرکز استان ارسال نمود.

یوسفی ، از روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان اظهار بی اطلاعی نمود.