518 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه خریداری شده است

قهرمان احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به اینکه این میزان گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج برابر افزایش داشته است، اظهار داشت: 346 هزار و 779 تن گندم را شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 و 171 هزار و 296 تن را سازمان تعاون روستایی استان خریداری کرده است.

وی قیمت تضمینی گندم را هر کیلوگرم 305 تومان با افت مفید چهار درصد و با غیر مفید دو درصد اعلام کرد.

احمدیان با اشاره به اینکه 80 مرکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان را برعهده دارند، گفت: 65 مرکز تحت نظر سازمان تعاون روستایی و بقیه به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 تعلق دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کار خرید گندم از 20 اردیبهشت شروع شده و تا اواخر مردادماه ادامه خواهد داشت.