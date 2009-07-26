یونسکو در زمینه مرمت بافتهای تاریخی خراسان جنوبی آماده همکاری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نماینده سازمان جهانی یونسکو صبح یکشنبه از بافت تاریخی شهر بشرویه و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری این شهرستان شامل مسجد میان‌ 10، امارت پناهی، منزل مستوفی، خانه اسدی، موزه، قلعه دختر، آسیاب‌های آبی، پل ترناو، کویر بشرویه، اماکن تاریخی بخش ارسک و مسجد رقه دیدن کرد.

جونکو تانیگوجی در جریان این بازدید با اشاره به ساز و کارهای موجود در گردآوری اطلاعات پایه و مطالعه اولیه در مورد طبیعت بکر منطقه تاریخی بشرویه تصریح کرد: بشرویه نیاز به معرفی بیشتری دارد و توسعه یکپارچه و جامع، نیازهای فرهنگی و تبلیغاتی و وجود ضوابط به حد کفایت که در ارتباط مستقیم با حفظ آثار فرهنگی و همچنین با زندگی و حضور مردم در داخل بافت باشد، در این شهرستان بسیار مورد نیاز است.

نماینده سازمان یونسکو در ایران افزود: شهرستان بشرویه دارای توانمندیهای فراوانی در زمینه‌ های گردشگری، تاریخی، فرهنگی، باستان ‌شناسی و مردم ‌شناسی است و می ‌توان آن را به عنوان یک فضای خاص معرفی کرد که البته اینکار جز با ایجاد و بهره ‌برداری از زیر ساخت‌های مناسب میسر نمی ‌شود.

تانیگوجی تهدیدهایی که مجموعه بافت و آثار تاریخی را تحت تأثیرقرار داده یادآور شد و بیان داشت: برخی اوقات در مجموعه ‌ای تغییرات با یک هدف مشخص و مناسب انجام می‌شود، ولی متاسفانه بعداً به اعمال و واکنش‌های زنجیره ‌ای منفی که تأثیر بسزایی بر آثار دارد، منجر می‌شود و باید هر گونه اقدامی در این زمینه کاملاً کارشناسانه و بر اساس تجربه ‌ها باشد.

نماینده سازمان یونسکو در ایران یادآور شد: بهره ‌برداری صحیح و چگونگی آن و همچنین ضربه نزدن به بافت تاریخی برای یونسکو اهمیت ویژه ‌ای دارد.

فرماندار بشرویه نیز در این آئین خواستار برقراری ارتباط این شهرستان از طریق نماینده یونسکو با شبکه شهرهای تاریخی کشور شد.

محمد صولتی افزود: مواردی به عنوان تهدید برای بافت و مجموعه آثار تاریخی شهرستان وجود دارد و تلاش می ‌شود این تهدیدها کمتر شود.