اولین پل مکانیزه کرج و حقوقی که از شهروندان ضایع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهرستان دو میلیون نفری کرج با وجود مشکلات فراوان در ترافیک خود از وجود یک پل عابر پیاده مکانیزه محروم است البته چند ماه پیش شهروندان کرج با دیدن استارت خوردن احداث اولین پل مکانیزه کرج در چهارراه طالقانی کمی امیدوار شدند.

امیدواریها ادامه یافت اما به دنبال طولانی شدن روند احداث و بهره برداری از پل یادشده امید شهروندان باز هم کمرنگ شد.

در این میان سئوالات فراوانی در مورد پل مکانیزه عابر پیاده چهارراه طالقانی کرج مطرح شده است، اینکه چرا بهره برداری از این پل اینقدر طول کشیده؟ آیا چهارراه طالقانی کرج در مقایسه با سایر مناطق این کلانشهر نیاز بیشتری به پل عابر دارد؟ و اینکه بهتر نبود پیش از آغاز احداث پل یادشده همه شرایط در نظر گرفته می شد تا پروسه بهره برداری از آن اینقدر طولانی نشود؟

آنچه مسلم است، پل مکانیزه چهارراه طالقانی کرج در یکی از مهمترین مناطق کرج واقع شده و شاید به همین دلیل است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده اما آیا هیچ منطقه دیگری در کرج بیشتر از چهارراه طالقانی به پل مکانیزه نیاز نداشته است؟

شاید در شرایطی که احداث پل مکانیزه چهاراه طالقانی از ماهها پیش آغاز شده و مراحلی را نیز طی کرده، طرح اینگونه سئوالات بی فایده باشد اما می توان به این امر پرداخت که چرا باید بهره برداری از پل یادشده تا این حد به طول انجامد.

ایجاد مغازه در زیر پل عابر ابتکار سئوال برانگیز سازندگان پل!

گذشته از این امر بحث دیگری که در خصوص این پل توجه عابران را به خود جلب می کند، ایجاد مغازه های زیر آن است به این ترتیب که این پل و به تبع آن مغازه های زیر آن در یکی از پرترددترین نقاط شهر واقع شده و بهره برداری از آن نیز باز هم مشکلی بر مشکلات رفت و آمد در کرج افزوده می شود.

چهارراه طالقانی کرج روزانه شاهد عبور و مرور هزاران شهروند است و در صورت بهره برداری از مغازه های زیر پل عابر به طور مسلم رفت و آمد باعث ایجاد سد معبر و افزایش ترافیک انسانی در اطراف پل خواهد شد و می توان گفت عملکرد پل را زیر سئوال خواهد برد زیرا فردی که خرید کند چه بسا از همان زیر پل به سمت دیگر خیابان برود!

نکته دیگر اینکه احداث پل عابر پیاده به خودی خود بسیار مطلوب است اما وجود مغازه در زیر آن موردی است که به ندرت مشاهده شده و به نظر می رسد با زیبایی شهر و روان سازی ترافیک در تضاد باشد.

به راستی اگر هدف از احداث مغازه های یادشده در زیر پل، افزایش درآمدزایی شهر بوده است، آیا بیلبوردهای تبلیغاتی پل نمی توانست جوابگوی این نیاز باشد و آیا درآمدزایی آنقدر مهم است که به خاطر آن می توان اصول زیباسازی و مشکلات احتمالی ناشی از سدمعبر ایجاد شده را نادیده گرفت؟

در خصوص مشکلات این پل، عضو شورای اسلامی شهر کرج در جلسه این شورا اظهار داشت: در مورد این پل کارشناسیهای لازم صورت نگرفته و شهردار قبلی کرج در این زمینه به همه تعهدات خود عمل نکرده است.

راحیل کیا ادامه داد: همچنین سازمان مشارکتها و همیاری نیز در مورد این پل به تعهدات خود عمل نکرده و به جای اینکه در این زمینه به شهرداری کمک کند بر مشکلات آن افزوده است.

وی بیان کرد: ظاهرا شهرداری در پروژه یادشده به سازمان همیاری حق کمیسیون داده درحالیکه حق کمیسیون با ماده 19 مغایرت دارد.

عضو شورای شهر کرج عنوان کرد: سئوال این است که آیا شهرداری کرج در مورد پل یادشده قادر به جذب سرمایه گذار نبوده که در این زمینه به سازمان همیاری شهرداری حق کمیسیون پرداخته است.

کیا خاطرنشان کرد: پیمانکار پل مکانیزه عابرپیاده چهارراه طالقانی شرکت طلوع طلاییه است در حالیکه این شرکت تخصص لازم را ندارد و ظاهرا یک شرکت تبلیغاتی و سینمایی است.

سازمان همیاری در پروژه پل عابر پیاده به ضرر کرج عمل کرده است

کیا در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: سازمان همیاریها در پروژه پل عابر پیاده مکانیزه چهارراه طالقانی به ضرر کرج عمل کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: گذشته از این امر بر اساس ماده 19، شورا باید توافق مربوطه را مصوب کند در حالیکه شورای کرج هیچ مصوبه ای در خصوص شرکت طلوع طلاییه به عنوان پیمانکار پل یادشده ندارد.

حقوق مردم کرج با اجرای غیرکارشناسی پل مکانیزه پایمال شده است

کیا در آخرین بخش از سخنان خود نیز بیان کرد: حقوق مردم کرج با اجرای غیرکارشناسی پل مکانیزه چهارراه طالقانی پایمال شده است، ضمن اینکه اجرای غیرکارشناسی پروژه ها بودجه را نیز هدر می دهد.

عضو شورای شهر کرج ادامه داد: لازم است ارزیابیها به بهترین شکل صورت گیرد تا حقوق شهروندان پایمال نشود، نه اینکه پس از گذشت ماهها از آغاز احداث پروژه ها مشکلات آنها یکی یکی آشکار شود.

کیا یادآور شد: شهرداریها مسئولیت تامین بخشی از رفاه شهروندان را بر عهده دارند و نباید به گونه ای عمل کنند که نه تنها رفاه تامین نشود بلکه بخشی از آسایش ایجاد شده نیز از شهروندان سلب شود.