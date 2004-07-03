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۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۱:۱۶

مشاور رييس سازمان حج وزيارت در گفتگو با "مهر" خبر داد:

اعزام بيش از 125 هزار زاير به عمره مفرده

مشاور رييس سازمان حج وزيارت گفت: تا امروز 125 هزار و700 زاير از سراسر كشور به عمره مفرده اعزام شده اند.

عبدالله نصيري در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: اعزام زايران در هفته هاي اول با تعداد 12 هزار نفر آغاز شد ودر حال حاضر پروازها به اوج خود رسيده وهفته اي 20 هزار نفر از استانهاي سراسر كشور به عمره مفرده مشرف مي شوند. 

وي افزود: پروازها از ارديبهشت ماه آغاز وتا 20 مهرماه ادامه دارد وتا آن زمان 500 هزار نفر اعزام خواهند شد ، البته اين تعداد با در نظرگرفتن سهميه دانشجويان ودانش آموزان است.

وي خاطر نشان كرد: تمام زايران ثبت نام كرده درسال 82 امسال به عمره مشرف مي شوند وهمچنين چند هزار نفر نيز در ليست انتظار هستند كه درحال پيگيري براي بستن قرارداد با عربستان ورزرو چند هتل ديگر براي آنها هستيم كه اميدواريم بااقدامات انجام شده زمينه اعزام اين زايران فراهم شود.

کد مطلب 91827

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