  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

اجرای 67 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون فرش دستباف

اجرای 67 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون فرش دستباف

49 طرح تحقیقاتی و 18 طرح مطالعات دانشجویی پیرامون فرش دستباف از آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون از سوی مرکز ملی فرش ایران انجام و به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران طی این مدت همچنین با اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار از سرفصل اعتبارات تحقیقاتی 41 عنوان عقد قرارداد جهت اجرای طرح های تحقیقاتی، 24 جلد بررسی و تدوین کتاب درباره فرش دستباف، 37 مورد حضور در همایش های علمی مرتبط با فرش دستباف و 42 عنوان طرح تحقیقاتی تهیه و تکثیر و توزیع شده است.

بررسی 119 شناسنامه طرحهای تحقیقاتی برگزاری 68 جلسه کمیته علمی - فنی برای پذیرش طرحها و برگزاری 2 دوره سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف از عمده فعالیتهای مدیریت تحقیقات مرکز ملی فرش ایران طی چهار سال اخیر بوده است.

کد خبر 918275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها