اجرای 67 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون فرش دستباف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران طی این مدت همچنین با اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار از سرفصل اعتبارات تحقیقاتی 41 عنوان عقد قرارداد جهت اجرای طرح های تحقیقاتی، 24 جلد بررسی و تدوین کتاب درباره فرش دستباف، 37 مورد حضور در همایش های علمی مرتبط با فرش دستباف و 42 عنوان طرح تحقیقاتی تهیه و تکثیر و توزیع شده است.

بررسی 119 شناسنامه طرحهای تحقیقاتی برگزاری 68 جلسه کمیته علمی - فنی برای پذیرش طرحها و برگزاری 2 دوره سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف از عمده فعالیتهای مدیریت تحقیقات مرکز ملی فرش ایران طی چهار سال اخیر بوده است.