سفر وزیر انرژی روسیه به تهران/ وجود 46 ساختار هیدروکربوری در دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری امروز در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی صنعت سی ان جی در جمع خبرنگاران درباره شکایت شرکت کرسنت از ایران بابت عدم تحویل گاز گفت: در رابطه با قرارداد کرسنت بارها مواضع خود را اعلام کرده ایم و تا زمانی که قیمت اصلاح نشود و منافع ملی کشور تامین نگردد گازی به کرسنت نمی دهیم.

وی افزود: اظهارنظرهای مختلفی از سوی کرسنت در رابطه با خرید گاز از ایران می شود که باید قیمت گاز در مذاکرات آتی مشخص شود.

افزایش تولید بنزین به 130 میلیون لیتر

این عضو کابینه دولت با اشاره به ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت در کشور اظهار داشت: با بهره برداری از این پالایشگاهها یک میلیون و 600 هزار بشکه به ظرفیت تولید فرآورده های نفتی کشور افزوده می شود.

به گفته نوذری همچنین با تکمیل طرحهای بنزین سازی، بهینه سازی و ساخت پالایشگاههای جدید میزان تولید بنزین کشور تا سال 90 به 130 میلیون لیتر افزایش می یابد.

عرضه یک میلیارد یورو اوراق مشارکت برای پارس جنوبی

وزیر نفت با اشاره به برنامه ریزی های به عمل آمده و اخذ مصوبه دولت برای عرضه یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای تامین مالی فازهای پارس جنوبی، بیان کرد: تاکنون مشاور و مقدمات این کار انجام شده و بانک کارگزار نیز معرفی شده است.

وزیرنفت با بیان اینکه به غیر از بانک ملت، بانکهای دیگری هم در این طرح مشارکت خواهند داشت بیان کرد: امسال طی سه تا چهار مرحله یک میلیارد یورو اوراق مشارکت برای توسعه فازهای پارس جنوبی عرضه می شود.

به گفته وی همچنین تا پایان برنامه پنجم توسعه 5 میلیارد یورو اوراق دیگر در این بخش عرضه خواهد شد.

وجود 46 ساختار هیدروکربوری در دریای خزر

این مقام مسئول در ادامه در رابطه با آخرین برنامه های وزارت نفت برای شروع حفاری اکتشافی در دریای خزر توضیح داد: هم اکنون سکو آماده حفر اولین چاه اکتشافی در دریای خزر بوده و به زودی به سوی موقعیت هیدروکربوری مورد نظر برای حفر چاه حرکت می کند.

وزیر نفت با بیان اینکه حفر اولین چاه در آبهای بین المللی ایران در دریای خزر صورت می گیرد، اظهار داشت: تاکنون 46 ساختار زمین شناسی دارای هیدروکربور در دریای خزر شناسایی شده که حداقل 8 ساختار آن دارای پتانسیل قابل توجه هیدروکربور هستند.

افتتاح مجتمع پتروشیمی زاگرس 2

وی همچنین از احتمال افتتاح رسمی مجتمع پتروشیمی زاگرس 2 هفته آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد و یاد آور شد: در حال حاضر این واحد پتروشیمی در ظرفیت کامل تولید و صادرات محصولات قرار گرفته است.

سفر وزیر انرژی روسیه به تهران

به گزارش مهر، نوذری از سفر "سرگئی اشماتکو" وزیر انرژی روسیه به تهران طی ماههای آینده خبر داد و گفت: در حاشیه مجمع کشورهای صادر کننده گاز (اوپک گازی) در کشور قطر مذاکرات طولانی با وزیر انرژی روسیه انجام شده است و پیش بینی می کنیم با سفر اشماتکو طی ماههای آینده به تهران، حجم فعالیتهای مشترک دو کشور در بخش انرژی افزایش یابد.