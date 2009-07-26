اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات قهرمانی کشور طناب کشی بانوان روستایی و عشایری از امروز در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه آغاز شد. در این مسابقات که در رده سنی جوانان برگزار می شود 25 تیم از استانهای سراسر کشور حضور دارند.

این مسابقات فردا به پایان می رسد و به تیمهای برنده از سوی فدراسیون جوایز نقدی اهدا خواهد شد. تیم طناب کشی بانوان کرمانشاه طی دو سال گذشته در رده بزرگسالان در دو سال گذشته عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را به خود اختصاص داده است.

کرمانشاه مقام سوم مسابقات قایقرانی آبهای خروشان کشور را کسب کرد

تیم قایقرانی استان کرمانشاه موفق به کسب مقام سوم مسابقات آبهای خروشان، قهرمانی کشور شد. در این مسابقات تیم های گیلان، کردستان و کرمانشاه به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

این مسابقات از 30 تیر تا چهارم مردادماه به میزبانی استان کردستان (شهرستان سردشت) و در رودخانه خروشان زاب با حضور 10 تیم از استانهای لرستان، زنجان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کردستان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همدان برگزار شد.

سعید اردلانی، امیر محمد فتاح پور و محمد صدیق حشمتیان اعضای تیم کرمانشاه را تشکیل می دادند.

چهار بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

از سوی فدراسیون بوکس کشور چهار بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. مصیب تیمور، پیمان زارع، مهران بشتام و وحید چراغی ورزشکاران کرمانشاهی هستند که به تیم ملی بوکس دعوت شدند.

این ورزشکاران در مسابقات انتخابی اخیر تیم ملی که در تهران برگزار شد موفق به کسب مدال نقره توسط وحید چراغی و مهران بشتام و مدال طلا توسط مصیب تیموری به همراه کاپ تکنیک این دوره از مسابقات شدند.

هم اکنون پیام خاک رنگین و رضا سوزنی نیز در تیم ملی حضور دارند که با راه یافتن این افراد تعداد شش نفر از اعضای تیم ملی را کرمانشاهیان تشکیل می دهند. گفتنی است،مهدی توحیدی نیا مربی کرمانشاهی نیز بار دیگر برای مربیگری تیم ملی دعوت شد.