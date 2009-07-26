پاتریاک روسیه از طرح تدریس ادیان در مدارس حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته از اجرای پروژه آزمایشی خبر داد که طی آن دانش آموزان مدارس در کلاسهای دینی یا اخلاق سکولار شرکت خواهند کرد.

مدودوف همچنین گفت: دانش آموزانی که سن آنها کمتر از 10 سال است در 12 هزار مدرسه در 18 منطقه روسیه تحصیل می‌کنند که قرار است در این کلاسهای دینی شرکت کنند.

در این کلاسها به دانش آموزان و یا والدین آنها قدرت انتخاب می دهند تا میان مبانی دینی اسلام، مسیحیت ارتدکس روسیه، بودیسم و یهودیت و یا تلفیقی از تمام چهار دین ذکر شده و حتی درس اخلاق سکولار یکی را انتخاب کنند.

این طرح بخشی از تلاشهای کرملین برای آموزش اخلاق به جوانان است که به دنبال سقوط رژیم کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در نظر کرملین ضروری به نظر می‌رسد.

پاتریاک کریل اول رهبر 100 میلیون مسیحی ارتدکس روسیه از تلاشهای رئیس جمهوری در این عرصه تقدیر کرد و گفت: تمام نگرانی جامعه ابراز شده و با این آزادی انتخاب پاسخ داده شده است.

کلیسای ارتدکس روسیه ایده تدریس دین در مدارس را در مناطق مختلف روسیه مطرح کرده بود.

سه سال پیش برخی از مناطق این کشور ابتکارعملهایی را برای آموزش مبانی فرهنگ ارتدکس در پیش گرفتند که این امر موجبات نارضایتی پیروان سایر ادیان شد.

به نظر می‌رسد با ارائه حق انتخاب به والدین و دانش آموزان نگرانی بسیاری از پیروان ادیان مختلف در روسیه و حتی ناخدا باوران که می‌توانند از کلاس اخلاق سکولار سود ببرند پاسخ داده شده است.

این پروژه آزمایشی سال آینده تحصیلی در 18 منطقه اجرا می شود به طوری که 20 درصد از مدارس این کشور تحت پوشش برنامه جدید خواهند بود.