به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد در ادامه برنامه نمایش فیلم در سینماتک چهارشنبه هفتم مردادماه ساعت 16 "مخمصه" سجادی با بازی مسعود رایگان، مهدی پاکدل، شهرام حقیقت‌دوست، لاله اسکندری و فرهاد قائمیان محصول سال 1385 به مدت 100 دقیقه به نمایش درمی‌آید.

سجادی فیلم‌های سینمایی "جاده"، "بازجویی یک جنایت"، "جدال"، "گنج"، "گمشدگان"، "چون باد"، "گزل"، "افسانه مه پلنگ"، "مهره"، "بازیگر"، "شیفته"، "رنگ شب"، "اثیری"، "جنایت"، "شوریده"، "تردست" و "رمز" را در کارنامه دارد.

"مخمصه" درباره سروان رضا شمیرانی و همکارانش است که درگیر سرقت‌هایی غیر متعارف هستند. امیر دلاوری سارقی است که تبحری خاص در سرقت و روابطی ویژه با زیردستانش دارد. فیلم قصه تعقیب و گریز سروان شمیرانی و دلاوری است.