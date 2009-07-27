40 درصد مردم قزوین از کارت بلیت استفاده می کنند

جواد صباغان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با توجه به افزایش کرایه اتوبوسهای درون شهری از اول تیرماه سال جاری، اجرای سیاستهای تشویقی برای کاربران اتوبوسهای درون شهری همزمان با افزایش کرایه‌ ها موجب استقبال شهروندان در استفاده از کارت بلیت شده ‌است.

وی افزود: با توجه به سهولت و تخفیف در هزینه ها پیش‌ بینی می‌ شود تا پایان سال 90 درصد از شهروندان از کارت‌ بلیتها استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و حومه شهرداری قزوین اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار برای هر دستگاه اتوبوس یک دستگاه کارت خوان دیگر خریداری و نصب می‌شود.

صباغان گفت: نصب دو دستگاه کارت خوان در درب جلو و پشت هر اتوبوس سبب می‌ شود از ازدحام جمعیت در استفاده از دستگاه کارت خوان جلوگیری شود.

وی بیان کرد: رانندگان حق ممانعت در استفاده از کارت خوانها را ندارند و شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف می ‌توانند با اعلام شماره اتوبوس به این سازمان زمینه برخورد با رانندگان خاطی را فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و حومه شهرداری قزوین اعلام کرد: همه اتوبوسهای درون شهری قزوین دارای دستگاه کارت خوان هستند و اگر اتوبوسی دارای این دستگاه نبود، به طور حتم برای سرویس ‌دهی انتقال یافته ‌است.

به گفته صباغان استاندارد جابجایی مسافر به وسیله هر دستگاه اتوبوس روزانه 800 تا هزار نفر است که در شهر قزوین این میزان روزانه تا هزار و 200 نفر با هر دستگاه می ‌رسد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و حومه شهرداری قزوین با اشاره به نصب دوربینهای مدار بسته برای نظارت بر زمان و نحوه حرکت اتوبوسها خاطرنشان کرد: فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ به هر ایستگاه هفت دقیقه است.

سازمان اتوبوسرانی قزوین و حومه با داشتن 161 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و 15 دستگاه اتوبوس دولتی روزانه 150 هزار مسافر را در شهر جابجا می کند.