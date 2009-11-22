کارگاه تخصصی علی رهبری در ترکیه برگزار می شود

مازیار ظهیرالدینی سرپرست ارکستر زهی "پارسیان" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به اینکه ارکستر زهی پارسیان در سال جاری برنامه خاصی برای برگزاری کنسرت ندارد به اتفاق اعضا تصمیم گرفتیم به منظور بازآموزی ارکستر همراه با آقای علی رهبری یکی از برجسته ترین رهبران ارکستر و آهنگسازان ، کارگاه تخصصی درباره موسیقی موزارت و گریگ را در ترکیه برگزار کنیم .

وی درخصوص چرایی برگزاری این مستر کلاس کنسرت گفت : متاسفانه و یا خوشبختانه آهنگسازان و موسیقیدان های برجسته ایرانی در خارج از کشور وجود دارند که هیچگاه از ظرفیت های این اساتید به درستی استفاده نشده است در حالی که می توان از این ظرفیت ها در جهت ارتقاء کیفی کار گروه های جوان استفاده های مفید کرد؛ از همین رو تصمیم گرفتیم با سفر به ترکیه جلسات آموزشی درقالب مستر کلاس هایی در خصوص موسیقی کلاسیک به رهبری آقای علی رهبری برگزار کنیم که علاوه بر گروه موسیقی "پارسیان" برخی از گروههای تخصصی دیگر نیز در این کارگاه ها شرکت می کنند .

سرپرست ارکستر زهی "پارسیان"در پایان افزود : اغلب گروه های موسیقی برای برگزاری کنسرت های مختلف به خارج از کشور سفر می کنند اما ارکستر پارسیان تصمیم گرفته برای بازآموزی و آشنایی بیشتر اعضای گروه به خصوص نوازنده های جوان که به تازگی به ما پیوستند این مستر کلاس را تشکیل دهیم که به عقیده من برگزاری چنین مستر کلاس هایی کمتر از برپایی کنسرت نیست .