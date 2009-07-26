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۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

به همت سوره مهر ؛

دو کتاب جدید از موسوی گرمارودی چاپ می‌شود

دو کتاب جدید از موسوی گرمارودی چاپ می‌شود

علی موسوی گرمارودی از ارائه دو کتاب جدید برای چاپ به انتشارات سوره مهر در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسوس گرمارودی در این‌باره توضیح داد: این دو کتاب هر دو در ردیف شعر آیینی قرار می‌گیرد. 
 
وی ادامه داد: یکی از آنها مجموعه شعر‌های آیینی من را دربرمی‌گیرد و حدود 400 تا 500 صفحه است که برای این مجموعه عنوان "آسمانی‌ها" را انتخاب کرده‌ام.
 
موسوی گرمارودی افزود: در این مجموعه که به ترتیب شعرهای توحیدی، نبوی، علوی، حسنی، حسینی و... ارائه می‌شود شعرهایی در مدح و رثای تمام چهارده معصوم و اقمار و اطرافیان آنها ارائه شده است. مثلاً در بخش اشعار حسینی سروده‌هایی در مدح و وصف حضرت زینب (س) و یاران امام حسین(ع) دیده می‌شود.
 
وی در مورد کتاب دوم خود در سوره مهر هم گفت: این کتاب یک ترکیب‌بند بلند و طولانی درباره حضرت ابا عبدالله(ع) است که برخی از بندهای آن در گذشته در نشریات و روزنامه‌ها منتشر شده است.

به گفته وی در این کتاب به همراه این ترکیب‌بند، نقد و نظرهایی که درباره آن نوشته شده هم ارائه می‌شود.

کد مطلب 918327

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