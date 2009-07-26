به گزارش خبرگزاری مهر، موسوس گرمارودی در اینباره توضیح داد: این دو کتاب هر دو در ردیف شعر آیینی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: یکی از آنها مجموعه شعرهای آیینی من را دربرمیگیرد و حدود 400 تا 500 صفحه است که برای این مجموعه عنوان "آسمانیها" را انتخاب کردهام.
موسوی گرمارودی افزود: در این مجموعه که به ترتیب شعرهای توحیدی، نبوی، علوی، حسنی، حسینی و... ارائه میشود شعرهایی در مدح و رثای تمام چهارده معصوم و اقمار و اطرافیان آنها ارائه شده است. مثلاً در بخش اشعار حسینی سرودههایی در مدح و وصف حضرت زینب (س) و یاران امام حسین(ع) دیده میشود.
وی در مورد کتاب دوم خود در سوره مهر هم گفت: این کتاب یک ترکیببند بلند و طولانی درباره حضرت ابا عبدالله(ع) است که برخی از بندهای آن در گذشته در نشریات و روزنامهها منتشر شده است.
به گفته وی در این کتاب به همراه این ترکیببند، نقد و نظرهایی که درباره آن نوشته شده هم ارائه میشود.
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