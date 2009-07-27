سند راهبردی پژوهشی دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور تدوین شد

علیرضا ایرانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تولید ثروت برخاسته از پژوهشهای ناب علمی و تاثیرگذاری عمیق علم برجامعه و تشکیل شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد منابع نو درآمدی است.

وی اظهار داشت: پس از بررسی های جامع و عمیق و بهره گیری از نظرات افراد سند راهبردی پژوهشی منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور تدوین و تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: این سند در پنج فصل شامل کلیات و متدولوژی، بررسی توانمندی های سر ریز آموزشی برای ساماندهی تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل سرریزهای آموزشی برای تعیین حوزه های تحقیق و توسعه تدوین شد.

به گفته ایرانبخش، فرآیند نهادسازی و توسعه، طرحهای پیشنهادی و برنامه عملیات واحدها از دیگر بخشها و سرفصلهای این سند راهبردی است.

رئیس شورای پژوهشی منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور به فعالیتهای ورزشی این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: هفت تیم ورزشی به مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه راه یافتند.